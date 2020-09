Mercedes-Benz 300SL Gullwing finisce all'asta per una cifra stratosferica

Un rarissimo esemplare di Mercedes-Benz 300SL del 1957 cerca un nuovo, e specialmente facoltoso, proprietario. In questo momento la vettura si trova a Victoria, nella Columbia Britannica del Canada, e giace in ottime condizioni.

L'icona classica tedesca è stata spedita dalla fabbrica il 22 Febbraio 1957, ed è stata consegnata al primo proprietario residente in Belgio nel mese di Marzo dello stesso anno, che l'ha poi tenuta fino al 1981. In seguito la 300SL ha trascorso 22 anni nel Regno Unito col suo secondo acquirente, ma successivamente ha dovuto attraversale l'Oceano Atlantico per raggiungere il terzo proprietario nel 2006.

Adesso la casa d'aste Bring A Trailer l'ha messa a listino, rivelando che tra il 2014 e il 2016 la vettura è stata restaurata in modo eccellente nel Paese d'oltremanica. Durante questo periodo la carrozzeria della 300SL è ritornata a splendere nella tonalità Blaugrau originale in seguito a un processo molto minuzioso.

Il restauro inoltre le ha concesso di viaggiare sui cerchi originali da 15 pollici verniciati nello stesso colore della carrozzeria, e in aggiunta anche gli interni risultano ripristinati e nuovamente tappezzati in un azzurro chiaro, bianco e con dettagli in rosso. Della magnifica pelle blu invece avvolge il retro dei sedili, gli interni delle portiere e parte del cruscotto, dove regna un volante in avorio montato davanti a numerosi quadranti utili a mostrare tutte le informazioni necessarie. Detto questo, vi consigliamo caldamente di dare un'occhiata alla nutrita galleria di immagini in fondo alla pagina.

Infine non possiamo non parlarvi della meccanica, poiché durante la sistemazione iniziata sei anni fa, il propulsore standard a sei cilindri in linea da 3,0 litri della 300SL è stato ricostruito e accoppiato a un cambio manuale a quattro rapporti. Nel caso ve lo stiate chiedendo, ogni componente ha ricevuto un'attenta revisione, e tutte le parti non perfette sono state sistemate o sostituite, come accaduto per candele di accensione e batteria.

Per concludere restando nei pressi della casa automobilistica di Stoccarda vogliamo rimandarvi all'ultimo progetto di miglioria circa la Mercedes-AMG GT 63 S: Brabus l'ha resa la berlina più cattiva in assoluto. Degna di menzione è anche la l'imminente Mercedes-Benz Classe S 580 e: una plug-in con 100 chilometri di autonomia elettrica e degli interni spettacolari, sia in termini di lusso che a livello di tecnologia.