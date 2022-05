Questa Mercedes-Benz 300 SLR potrebbe essere auto più costosa al mondo: cifre da capogiro

Vi ricordate della Mercedes-Benz 300 SLR nota come l’automobile più costosa al mondo? Dopo il video pubblicato dalla YouTuber Supercar Blondie è diventata sempre più popolare e, a sorpresa, in queste ore uno dei due esemplari di Uhlenhaut Coupe sarebbe stato venduto a ben 142 milioni di Dollari.

Stando a quanto ripreso da Hagerty UK, circa 10 persone sarebbero state invitate a partecipare a un evento privato al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda il 6 maggio 2022, ognuna con le credenziali per accedere a una delle due Silver Arrow 300 SLR "Uhlenhaut Coupe". Durante tale occasione, dunque, la vettura nata nel 1955 sarebbe stata venduta alla detta cifra record di 142 milioni di Dollari a un ignoto.

La trattativa deve ancora essere confermata dallo stesso produttore tedesco, eppure si parla di “numerose fonti” pronte a parlarne più nel dettaglio. Se confermata, allora la Uhlenhaut Coupe diventerebbe a tutti gli effetti l’automobile più costosa al mondo: ricordiamo, infatti, che il record a oggi appartiene a una Ferrari 250 GTO del 1962 venduta nel 2018 a 48.405.000 Dollari. Essendo la Mercedes-Benz 300 SLR un’automobile leggendaria e quasi unica, non sarebbe sorprendente. Tra l’altro, l’ultima volta che l’abbiamo vista "in pista" è nel 2010, quando Sir Jackie Stewart e Mika Hakkinen la portarono sulla collina del Goodwood Festival of Speed.

Rimanendo nella stessa casa, proprio oggi Mercedes-Benz ha richiamato oltre 300.000 veicoli per un presunto problema ai freni.