Questa Mercedes-Benz 300 SL Gullwing è stata restaurata alla perfezione

Ogni auto merita di essere mantenuta nelle migliori condizioni possibili, ogni modello prodotto è stato un piccolo tassello nella lunga storia dell'automobile. Ci sono poi vetture che trascendono questo concetto essendo delle vere icone, come la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Gullwing significa "ali di gabbiano", il motivo? basta aprire le portiere per capirlo. Un particolare eccentrico che ha rafforzato l'alone di sacralità che avvolge la 300 SL. Le novità non furono soltanto estetiche, fu anche uno dei primi veicoli ad utilizzare un sistema di iniezione meccanica.

La 300 SL protagonista di questo restauro è una delle 3.258 prodotte. Quando è arrivata allo specialista inglese Thornley Kelham le direttive del proprietario sono state chiare “Deve essere perfetta, corretta storicamente e verniciata in qualsiasi colore purché non sia argento”. Il proprietario in questione è noto per essere “molto informato e critico”, i restauratori erano avvisati. Prima del restauro l'esemplare aveva una bizzarria unica, a seguito di un frontale, avvenuto chissà quanti anni fa, l'anteriore era stato rattoppato con parti della Roadster. Il telaio tubolare era in buone condizioni mentre per l'M198 da tre litri e 215 CV è stata necessaria una ricostruzione completa. L'acquisto di parti nuove, dai componenti meccanici alle luci interne, ha portato ad un esborso a sei cifre...

Ne è valsa la pena? Guardando le foto pare proprio di sì. L'esemplare è stato rifinito in Blaugrau con tappezzeria a scacchi su toni blu e rossi: sprizza anni 50 da tutti i pori, o meglio, da tutte le griglie. La 300 SL Gullwing è ricercatissima dai collezionisti, l'asta per un esemplare simile a quello delle foto è partita da 1 milione di dollari. Il passato è importante ma anche il futuro è intrigante, non perdetevi gli aggiornamenti sull'imminente Mercedes-AMG One da 1400 CV, una Formula 1 con abito da coupé. (immagini: Thornley Kelham)