Mercedes-Benz, dal 2026 arriva il Baby-G e sarà solo elettrico: potrebbe essere così

Il Mercedes "piccolo" Class G arriverà, questo lo sappiamo, ciò che non sapevamo è che sarà lanciato nel 2026. Il nome interno ufficiale è "Little G", e sarà esclusivamente elettrico. Questo modello sarà sviluppato dalla nuova divisione specializzata G di Mercedes e rappresenterà il terzo modello della gamma Classe G.

Il capo tecnico di Mercedes, Markus Schäfer, ha confermato che il "Little G" sarà alimentato esclusivamente da un motore elettrico, senza offerta di motori a combustione interna ibridi. L'espansione della gamma G posizionerà la "Little G" come un veicolo più piccolo e accessibile, ma ancora capace di offrire una vera capacità fuoristrada. Questo prenderà ispirazione dal "DNA iconico" della Classe G esistente, mantenendo il suo carattere distintivo, squadrato e aggressivo. La gamma della Classe G sarà ampliata con l'introduzione anche dell'EQG elettrico, previsto entro la fine dell'anno, e (appunto) la "Little G" seguirà nel 2026.

Mercedes inoltre introdurrà una nuova piattaforma apposita, la Mercedes Modular Architecture (MMA), per veicoli entry-level, ma la "Little G" sarà basata su una piattaforma diversa del quale ancora non siamo a conoscenza- Pare che comunque dalle parti di Stoccarda si stiano dando molto da fare per il futuro. La CLasse G, di per sé (piccola o grande che sia) utilizzerà moduli Mercedes a trazione posteriore più grandi, questo è sicuro.

La "Little G" rappresenta un'espansione della sottomarca G di Mercedes, che ora include Maybach, AMG e G. La gamma G mira a offrire prodotti più affascinanti e completare il portafoglio di veicoli di lusso di Mercedes. La Little G avrà un'architettura elettrica da 800 V e offrirà un'esperienza di guida elettrica off road senza precedenti (almeno secondo Mercedes). Inoltre, si prevede che sarà dotato di un nuovo tipo di motore elettrico sviluppato internamente da Mercedes, che sarà introdotto anche sulla nuova CLA, il cui concept sta attirando l'attenzione di molti noi addetti ai lavori.