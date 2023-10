Mercedes-Benz C 111, l'art car che strizza l'occhio alla DeLorean di Ritorno al Futuro

A cinquant’anni dalla produzione della mitica C 111, Mercedes-Benz continua a giocare con questo nome. Dopo la presentazione del concept One-Eleven, il produttore tedesco ha creato un nuovo concept sperimentale in omaggio alla C 111 originale.

Il marchio della stella a tre punte ha pubblicato su Instagram un lavoro di concetto realizzato all’artista tedesco Michael Sailstorfer, che ha anche confessato di essersi ispirato a un suo vecchio amore senza tempo: la Mercedes-Benz 190E. La vettura ha un aspetto a dir poco futuristico, tanto che sul web è stata già accostata alla DeLorean DMC-12 utilizzata in Ritorno al Futuro (e oggi è già la seconda volta che nominiamo la vettura in un nostro articolo, lo abbiamo già fatto per l’acciaio inossidabile del Tesla Cybertruck).

Diversi gli elementi che richiamano la vettura in acciaio diventata leggendaria grazie a Robert Zemeckis: sicuramente il frontale scosceso, il retro “a vista”, ma più di altro le portiere ad ali di gabbiano, riprese dalla C 111 originale. Se vista da fuori il concept potrebbe sembrare futuristico, all’interno abbiamo vibes decisamente più vintage: niente schermi ma un sacco di pulsanti, controlli e leve analogiche, sterzo decisamente d’altri tempi, in linea con la 190E originale.

Non sappiamo quale motore si potrebbe installare su un concept di questo tipo, di sicuro sappiamo che i prototipi della C 111 degli anni ’70 vantavano propulsori alquanto interessanti, tipo un motore Wankel a quattro rotori da 350 CV o un motore turbodiesel da 229 CV. Nelle ultime versioni fu addirittura usato un V8, capace di spingere la vettura oltre i 400 km/h come fosse una Bugatti Veyron. Meno estrema era sicuramente la Mercedes-Benz 190E, offerta con il motore M102 a quattro cilindri da 3.2 litri nella sua variante top di gamma AMG.