Mercedes AVTR: l'auto del futuro realizzata dai creativi del film Avatar

Mercedes Benz ha collaborato con il team dei creativi dietro al film di James Cameron "Avatar". Il risultato è una concept car unica nel suo genere, e che sembra provenire direttamente da un futuro ultra-futuristico. Uno in cui l'umanità non va su altri pianeti a colonizzare razze aliene come nel film, ci auguriamo.

La Mercedes Avtr unisce alcune linee ed intuizioni già viste sulle concept del brand tedesco con delle scelte stilistiche inedite e decisamente derivate dall'immaginario Sci-Fi. Il prodotto di queste scelte è un bolide avveniristico e decisamente affascinante.

Sicuramente uno dei concept più seducenti usciti dagli uffici creativi di Mercedes, alla pari di altre bellezze come la Mercedes EQ Silver Arrow, una barchetta monoposto elettrica presentata ormai due anni fa, ma che rimane assolutamente nel nostro cuore.

Avtr è acronimo di Advanced Veichle Transformation, oltre che un ovvio riferimento al blockbuster campioni al boteghino "Avatar", pellicola fantascientifica di James Cameron, nonché uno dei primissimi film a sfruttare a pieno la tecnologia 3D.

"Con una potenza del motore combinata di oltre 350 kW —annuncia Mercedes-Benz— VISION AVTR stabilisce un nuovo punto di riferimento per EQ Power. Grazie alla distribuzione intelligente e completamente variabile della coppia, la potenza dei quattro motori completamente controllabili individualmente è gestita nel miglior modo possibile in termini di dinamica di guida, ma soprattutto in modo altamente efficiente."