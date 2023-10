Mercedes, auto elettriche EQ hanno un problema? 'Le termiche le vendiamo subito, queste...'

L'introduzione delle auto elettriche dopo lo stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035, sta mettendo di fronte a sfide inedite le case automobilistiche mondiali e anche le più blasonate come Mercedes, non sono esenti da difficoltà.

E' questo il quadro descritto da Automotive News, che si sofferma sui modelli EQ, marchio che Mercedes dovrebbe abbandonare a breve e che sembrerebbero fare fatica a vendere. Nel dettaglio viene spiegato che le vetture della stella di questa categoria impiegano solitamente 82 giorni per essere vendute, un lasso di tempo più del doppio rispetto a quello utilizzato da BMW, pari a 38 giorni, e poco meno del doppio rispetto ad Audi (46 giorni).

I rivenditori Mercedes attribuiscono la colpa alle loro scorte di veicoli in continua espansione, ma anche alle auto stesse nonché alla riluttanza del marchio a mettere in atto programmi di vendita nonostante l'aumentare della concorrenza.

"C'è un sovrapprezzo eccessivo – ha raccontato un concessionario - soprattutto nella fascia alta della gamma EQ", aggiungendo che questi veicoli elettrici di Mercedes non godono del “fattore lusso” dei modelli di punta della stella alimentati a benzina come ad esempio la Classe S o la Coupé AMG-GT.

"Le nostre auto devono essere auto 'desiderate' – ha proseguito - la Classe S ha mantenuto una buona fedeltà perché è ambiziosa. Un'EQA non è qualcosa che la maggior parte delle persone aspira a possedere”.

Secondo Automotive News Mercedes starebbe pianificando di rallentare la produzione di modelli EQ di fascia alta, aumentando quelli di fascia inferiore come ibridi plug-in, oltre che le vetture ICE.

L'azienda attribuisce i problemi di lentezza nelle vendite al mix di prodotti, ai problemi della catena di fornitura e anche alle difficoltà di crescere in un segmento completamento nuovo. "Siamo in un nuovo mondo - ha detto Dimitris Psillakis dirigente Mercedes USA ad Automotive News - non c’è passato, non c’è esperienza”.

E ancora: "Dobbiamo ancora affrontare sfide relative alle nostre linee di prodotti e abbiamo alcune restrizioni da parte dei fornitori. Non sempre otteniamo il volume che vogliamo quando lo vogliamo”, e ciò ha impedito ad alcune auto elettriche di raggiungere i concessioni, come ad esempio l'EQB: “Non potevamo fornirlo all’inizio dell’anno, ora possiamo, ma ci vuole del tempo”.

Va comunque sottolineato che Mercedes ha registrato delle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti in aumento di 4 volte nei primi nove mesi del 2023 e ciò sarebbe legato alla berlina EQE.

In ogni caso la stella potrebbe non essere soddisfatta dei risultati ottenuti un po' come Volkswagen, che ha comunicato un +45% di auto elettriche vendute, ma numero al di sotto delle aspettative.