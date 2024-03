Mercedes, arriva Apptronik: il robot umanoide che costruirà le auto della stella

Davvero i robot ci ruberanno il lavoro? Una questione che assume tratti futuristici ma che in realtà è più attuale che mai. Per esempio nel settore automobilistico queste macchine stanno prendendo sempre più piede, e Mercedes-Benz ha appena stretto un accordo con Apptronik per un nuovo 'umanoide' da impiegare negli stabilimenti.

Futuro certo? Utopia, o addirittura distopia? Ricordate l'episodio del robot androide che ha aggredito un ingegnere Tesla? Ecco, si trattò di un semplice caso isolato, utile però a far nascere dubbi su dubbi non solo nei lavoratori, intimoriti dalla loro presenza per un'eventuale perdita del posto (oltre che essere aggrediti). Fatto sta che in questi ultimi anni i robot sono diventati parte integrante delle fabbriche delle più importanti aziende automobilistiche, ad esempio dopo Tesla anche BMW ha introdotto i robot nelle proprie aziende, con la loro presenza sta diventando sempre più frequente.

L'ultimo caso riguarda la collaborazione tra Mercedes e Apptronik, i quali hanno siglato un accordo per far entrare negli stabilimenti della storica azienda di Stoccarda i robot umanoidi Apollo, con l'obiettivo di fargli svolgere quei mestieri per cui è sempre più difficile riuscire a trovare manodopera; quella umana si intende. Per il momento, quindi, nessun posto di lavoro sembrerebbe essere sotto minaccia meccanica. Questi nuovi dipendenti, infatti, perlomeno nelle fasi iniziali, verranno impiegati nelle mansioni di logistica, con il compito di trasportare i pezzi delle auto da assemblare alle linee di montaggio.

Una grande novità che ha numerosi riscontri positivi per Mercedes. La scelta di Apollo di Apptronik, infatti, permette di non dover modificare in alcun modo gli stabilimenti, lasciando tutto a 'misura d'uomo'. Ma non sono solamente gli umanoidi a essere impiegati dalle aziende automobilistiche. Per esempio Hyundai è andata addirittura oltre optando per dei cani robot (dentro la fabbrica Hyundai che produce la IONIQ 5: è piena di robot). Il futuro, dunque, è già qui?

