Mercedes arresta produzione a causa di un leopardo: l'incredibile video

Se da una parte Mercedes si prepara ad avere fabbriche soltanto per auto elettriche, dall’altra la casa tedesca si è vista costretta, in questo giorni, a bloccare la produzione di automobili presso un impianto chiave in India. No, la ragione non va trovata nella carenza di chip, bensì nella presenza di un leopardo in fabbrica.

Questa storia incredibile è stata riportata direttamente da Wildlife SOS, organizzazione no-profit indiana intervenuta direttamente nell’impianto Mercedes-Benz situato a Chakan per salvare il giovane leopardo. Quest’ultimo si sarebbe intrufolato nella fabbrica per errore, completamente smarrito e tanto spaventato quanto lo staff presente nell’edificio.

I dipendenti hanno ovviamente arrestato la produzione fino all’intervento del Chakan Forest Department assieme a Wildlife SOS, i cui esperti hanno impiegato circa quattro ore per completare il salvataggio, portando l’interruzione delle operazioni di Mercedes-Benz a sei ore totali. Il leopardo è stato quindi tranquillizzato da una distanza di sicurezza e seguendo tutti i protocolli di sicurezza; ora si trova nel centro di Wildlife SOS sotto osservazione medica, per poi essere nuovamente rilasciato in natura nelle foreste circostanti l’impianto produttivo del colosso tedesco. Una storia a lieto fine sia per il leopardo, sia per i dipendenti.

