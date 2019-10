Mercedes ha appena chiuso il terzo miglior trimestre della sua storia

Mercedes a settembre ha segnato il terzo trimestre di maggiore successo della sua intera storia. Sono stati 223.838 i veicoli consegnati, ma da luglio a settembre le unità consegnate a livello globale sono state addirittura 590.514. Stiamo parlando del terzo migliore risultato dagli anni 20 del secolo scorso ad oggi.

Si tratta di un risultato da record per Mercedes Benz, con un settembre chiuso con un solido più 10,4%, e il trimestre luglio-settembre 2019 che ha registrato una crescita del +12,2%.

Mercedes è uno dei pochi brand che, nonostante un mercato automotive claudicante, sta comunque registrando una crescita apprezzabile, che da gennaio ad oggi è di circa lo 0.6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Mercedes fino a settembre ha consegnato 1.725.243 veicoli.

A far volare Mercedes sono le sue compatte e in particolare le Classe C e Classe S. Da gennaio ad oggi Mercedes detiene la leadership nel settore premium in mercati chiavi come UK, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Portogallo, Danimarca, Turchia, Corea del Sud, Giappone, Australia, Tailandia, Canada e Repubblica di Sudafrica.

Ma è proprio in Germania che Mercedes sta ottenendo i risultati più impressionanti, con percentuali a doppia cifra. Sono ben 228.737 le unità consegnate solamente in Germania da gennaio ad oggi.