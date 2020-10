Mercedes annuncia Vision EQXX: un'elettrica con 1200 km di autonomia

Mercedes ha appena annunciato, in modo piuttosto sibillino, una nuova vettura completamente elettrica in fase prototipale. Si chiama Vision EQXX, e promette di portare sul mercato un'efficienza e un'autonomia mai raggiunte prima per un'auto elettrica.

Il produttore tedesco ha condiviso delle immagini teaser e alcuni dettagli preliminari relativi al prototipo durante la presentazione della strategia 2020. Nel corso dello showcase è emerso che la Vision EQXX sarà in grado di percorrere la distanza che separa Pechino da Shanghai tramite una singola carica del pacco batteria: stiamo parlando di oltre 1.200 chilometri!

Alla base del progetto c'è il team ingegneristico con base a Stoccarda, che però sta ricevendo un grande supporto dalla divisione AMG High Performance Powertrain situata nel Regno Unito. Quest'ultima infatti ha alle sue spalle una certa esperienza nello sviluppo di propulsori elettrici, ed è già stato chiaramente specificato che il focus non sarà quello di montare un pacco batterie gigantesco, bensì di massimizzare il più possibile l'efficienza.

"La strada più semplice è quella di montare nella vettura un pacco batterie più grande, ma questo porta a un rendimento decrescente. L'elemento chiave è quindi l'efficienza del veicolo e del powertrain." Questa è la dichiarazione nel tema emersa dalla presentazione, proseguita con:"Abbiamo messo in piedi un team di ingegneri ai quali abbiamo affidato un compito speciale: quello di costruire l'auto elettrica più efficiente e dal range più elevato che il mondo abbia mai visto. Questo è un progetto serio, si tratta di rincorrere tecnologie di prossima generazione. Intendiamo implementare quanto appreso finora nella prossima generazione delle vetture di serie." Così ha concluso Markus Schafer, boss del settore di ricerca e sviluppo Mercedes.

Insomma, la strategia è molto chiara e l'obiettivo da raggiungere pure. Resta quindi da conoscere il come e il quando, nella speranza che la tecnologia delle EV possa migliorare per portare gli automobilisti a bordo di prodotti più capaci a livello prestazionale e maggiormente sensibili verso l'ambiente.

A proposito di prototipi Mercedes-Benz, non possiamo non citare la assurda Vision AVTR mostrata alcuni giorni fa attraverso un video ufficiale: tra le sue caratteristiche stupefacenti emerge anche la possibilità del movimento a granchio. In chiusura vogliamo tornare al presente portandovi a bordo della nuova Mercedes-AMG E63 S: la super berlina ha appena mostrato i muscoli sull'Autobahn.