Mercedes-AMG svela le Safety e Medical Car per la Formula 1 2022: cattivissime!

La stagione 2022 del campionato di Formula 1 non è ancora iniziata, ma è già entrata nel vivo con le vicende riguardanti il licenziamento di Nikita Mazepin da parte di Haas, a seguito dei problemi sorti col conflitto russo-ucraino. Ma ci sono anche notizie positive, come la presentazione della nuova flotta di Mercedes-AMG per Safety e Medical Car.

Se ricordate infatti, Aston Martin ha svelato le sue Safety e Medical Car per 12 GP della stagione 2022, perché le altre tappe saranno seguite appunto da Mercedes-AMG, rispettivamente con la GT Black Series e la GT 63 S.

La prima verrà utilizzata come Safety Car, ma a differenza delle passate stagioni non presenta le convenzionali luci montate sul tetto: quest’anno Mercedes-AMG ha integrato i segnali luminosi all’interno dello spoiler mobile posteriore e sul parabrezza frontale, sulla falsa riga di quanto siamo abituati a vedere sulle auto da corsa GT3.

All’interno è presente la dotazione per il controllo dei segnali da comunicare in gara, con una pulsantiera montata sul soffitto del tetto, mentre lo specchio retrovisore è stato sostituito da un display che riceve le immagini dalle telecamera montate sul supporto dell’ala posteriore. Di fronte al sedile passeggero c’è invece un iPad su cui viene trasmessa la diretta live della gara per tenere d’occhio l’andamento della competizione.

La Mercedes-AMG G 63 S invece è adibita a Medical Car, scelta prima di tutto per la presenza della trazione integrale di cui è dotata, che permetterà così un intervento più celere specialmente in caso di pista bagnata, anche perché con i 630 CV di cui dispone, è diventata la Medical Car più veloce e potente mai schierata nella storia della F1. Sul tetto è presente l’illuminazione aggiuntiva montata su un supporto in fibra di carbonio studiato in galleria del vento, in maniera tale da garantire comunque il corretto funzionamento dell’aerodinamica alle alte velocità.

Rispetto alla GT Black Series, l’abitacolo della Medical Car è ancora più tecnologico e si compone di due iPad, uno dei quali monitora in tempo reale le condizioni dei piloti: “Tutti i piloti di Formula 1 indossano guanti speciali dotati di sensori nel mignolo per monitorare i loro segni vitali. In caso di emergenza, i paramedici nell'auto medica possono ricevere informazioni in tempo reale su uno degli schermi che indicano loro la frequenza cardiaca attuale o il livello di ossigeno nel sangue dell'infortunato. Ciò consente loro di coordinare misure di prima risposta efficaci e mirate”.

Aston Martin ha scelto una colorazione analoga alle sue monoposto da Formula 1, invece Mercedes-AMG ha optato per una colorazione rossa con scritte bianche, e le vedremo in azione in occasione del primo gran premio della stazione, il prossimo 18 marzo, sul circuito del Bahrain.