Mercedes-AMG svela la GT Track Series destinata all'utilizzo in pista: solo 55 unità

Chissà se Mercedes e Toyota si sono messe d’accordo per svelare le loro sportive destinate alla pista. Dopo aver visto la GR Supra GT4 50 Edition, oggi è il giorno in cui anche la casa tedesca ha tolto i veli dalla sua AMG GT Track Series, un’edizione speciale e track only derivata dalla già fenomenale GT Black Series.

La GT Track Series sarà prodotta in soli 55 esemplari, ed è la vettura più potente mai offerta ai clienti da parte di AMG. Quest’ultima declinazione della sportiva di Stoccarda è infatti ancor più capace della Black Series in termini prestazionali, col suo motore V8 twin-turbo da 4.0 litri che in questo caso arriva a toccare i 734 CV e gli 850 Nm di coppia grazie a nuovi iniettori del carburante, contro i 720 CV e gli 800 Nm della “serie nera” (a proposito, date un'occhiata alla nuova AMG GT Black Series Safety Car per la F1 2022).

Essendo una vettura praticamente da corsa, la trasmissione non è da meno e si tratta infatti di un cambio sequenziale racing Hewland HLS a 6 rapporti accoppiato ad un differenziale posteriore regolabile su vari settaggi a seconda delle esigenze del pilota. Anche l’assetto è completamente regolabile grazie all’adozione di nuovi componenti per il reparto sospensioni, con quattro ammortizzatori Bilstein che permettono di agire sulle alte e basse velocità di compressione ed estensione, e all’occorrenza permettono anche di alzare o abbassare l’intero corpo vettura, così da adattarla ad ogni circuito.

La carrozzeria utilizza cofano, passaruota, minigonne, bagagliaio e paraurti posteriore in fibra di carbonio, e presenta un’aerodinamica più ricercata per massimizzare il raffreddamento della meccanica e la downforce, mentre l’abitacolo è impreziosito da un cruscotto in materiali compositi, sedili da corsa, con cinture e rollbar che rispettano le specifiche FIA da competizione. Manca tutto il superfluo e questo ha permesso di ridurre sensibilmente il peso della vettura, che adesso ferma l’ago della bilancia a 1.400 kg.

Proprio come sulle vetture da corsa GT3 e GT4, il pilota può agire su alcuni paramentri della vettura, grazie all’adozione di un controllo di trazione e ABS specifici per l’utilizzo in pista, a cui si somma la possibilità di regolare la ripartizione della frenata tra anteriore e posteriore. Tutto è regolabile attraverso un cruscotto Bosch DDU 11. Come detto in apertura, l’auto verrà costruita in soli 55 esemplari, ognuno dei quali con un prezzo di partenza di 369.000 euro.