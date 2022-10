La Mercedes-AMG SL 63 è un fulmine: eccola mentre va a 328 km/h

Tra le auto più veloci della Germania c'è di sicuro la nuova Mercedes-AMG SL 63. A riprova di questa affermazione è arrivato l'ultimo video dei ragazzi del canale YouTube AutoTopNL, i quali hanno portato il bolide sull'autostrada tedesca, priva di limiti di velocità, per lanciarlo al massimo.

Il segreto è da ricercare nel suo tremendo motore V8 biturbo da 4,0 litri, che mette in campo 585 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia per un'accelerazione da 0 a 100 km/h misurabile in appena 3,6 secondi. In base a quanto riportato dalla casa di Stoccarda la nuova SL 63 non sarebbe in grado di oltrepassare i 315 km/h, ma a quanto pare i dati ufficiali la sottostimano.

Durante la sua "galoppata" sull'Autobahn, il mostriciattolo ha fatto segnare ben 328 km/h sul tachimetro digitale, ma non sono soltanto i numeri a sorprendere, poiché la facilità e la stabilità con cui la vettura ha toccato tale soglia sono impressionanti.



Da segnalare è anche la rapidità con cui può passare da 100 a 200 km/h: ci mette solo 7,73 secondi posizionandosi in linea con la tremenda Bentley Continental GT Speed presentata un anno fa. Facilmente battute invece la Dodge Charger Hellcat o la leggerissima BAC Mono.



Tra l'altro i clienti più esigenti non dovranno per forza "accontentarsi" dei 585 cavalli della SL 63, in quanto il brand sarebbe in procinto di commercializzare la variante SL 63e col motore della AMG GT 63 E. In questo caso i cavalli sarebbero 842.



A proposito della divisione sportiva del brand teutonico non possiamo chiudere prima di rimandarvi ad una notizia piuttosto interessante: le prossime Mercedes-AMG elettriche potranno driftare da sole.