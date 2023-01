Mercedes AMG SL 63, l'edizione esclusiva dedicata al mondiale di Formula 1

Mercedes ha presentato la sua nuova AMG SL 63, coupé dalle linee sublimi dedicata al mondiale di Formula 1 2022. Nel dettaglio si tratta della Motorsport Collectors Edition che si distingue dalla versione base per una serie di dettagli davvero preziosi.

Dopo la foto rubata della Mercedes-AMG GT, la casa della stella sfoggia nuovamente i muscoli presentando in via ufficiale un modello in serie assolutamente limitata, venduto in soli 100 esemplari. I prezzi non sono stati comunicati ma immaginiamo importi a 6 cifre tenendo conto proprio dell'esclusività della stessa auto, nonché del prestigio del glorioso marchio tedesco.

Il richiamo alla Formula 1 lo notiamo nella carrozzeria, ispirata proprio alla livrea della Mercedes guidata da Lewis Hamilton e George Russell: la vernice è metallizzata ma con una colorazione che spazia dall'argento al nero ossidiana, con l'aggiunta di alcuni dettagli in “verde Petronas”, che contrastano e danno un effetto decisamente “racing”. I cerchi in lega sono invece da 21 pollici a 10 doppie razze rigorosamente marchiati AMG, e anche in questo caso sono stati realizzati in nero opaco con dettagli in verde Petronas. A livello estetico spicca anche il pacchetto aerodinamica AMG che prevede vari particolari aerodinamici, a cominciare da un nuovo splitter.

Le pinze dei freni sono state colorate di nero, mentre nell'abitacolo il guidatore si potrà comodamente sedere sugli avvolgenti sedili Performance AMG neri con cuciture rosse e gialle, e il classico stemma AMG ben visibile. Non manca il carbonio ma soprattutto l'impianto audio Burmster, l'illuminazione ambientale, l'head up display, e il sistema MBUX.

L'unica parte rimasta intatta rispetto alla Mercedes AMG SL 63 standard è il motore, che non è stato toccato: sotto il cofano troviamo un V8 biturbo da 4 litri con 585 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, un propulsore in grado di impiegare soli 3.6 secondi per raggiungere i 100 km/h, e toccare una velocità massima di 315 all'ora. E se siete degli appassionati di Mercedes, sappiate che ieri sono emerse nuove foto spia dell'AMG GT 4 porte, altro modello della stella pronto a fare il suo debutto sul mercato.