Mercedes-AMG ha realizzato un motoscafo, ed è in bundle con una G63 speciale

Mercedes-AMG ha presentato un nuovo motoscafo Cigarette Racing in edizione speciale. È stato presentato al Miami International Boat Show. Questo Tirranna AMG Edition ha anche un veicolo gemello: c'è infatti anche uno specialissimo Mercedes-AMG G63 Cigarette Edition da acquistare in bundle.

Il motoscafo trae la sua potenza da sei motori V8 Mercury Racing 450R da 4.6L. Ognuno di loro eroga 450CV per un totale di 2.700CV. Quanto basta per sfrecciare a 129Km/h in mare aperto.

Gli interni sono stati curati in ogni dettaglio, con inserti in macchiato beige e in blu scuro. Il materiale scelto è in grado di riflettere il calore, in modo da mantenere l'ambiente fresco anche quando il sole batte forte. Non manca nemmeno una certa cura per l'intrattenimento a bordo, con ben 29 speaker da 5.200 watt per non sfigurare quando si organizza un piccolo party in mezzo alle onde. C'è una piccola area per cucinare il cibo, con griglia e frigorifero. La cabina ospita un letto king-size, e ovviamente c'è anche il bagno con doccia.

La G63 Cigarette Edition riprende la stessa estetica, con il metallic black interrotto dai dettagli in oro negli esterni (inclusi i cerchi in lega da 22 pollici), e il macchiato beige e il dark blu ad abbracciare gli interni in pelle Nappa.

Non è la prima volta che la casa automobilistica collabora con Cigarette nella realizzazione di un motoscafo fuoriclasse. Anzi, è il 12esimo progetto in collaborazione trai due brand. Nel 2019 Mercedes-AMG aveva collaborato con l'azienda per produrre un motoscafo ispirato direttamente alla GT-4 Door Coupe.

I brand del mondo delle automobili ad alta prestazione fanno decisamente gola, e capita decisamente spesso che altre aziende decidano di prendere in prestito l'estetica e il lusso del meglio che ha da offrire l'automotive per i loro prodotti. Nascono così progetti estremamente accattivanti ed esclusivi, come l'elicottero presentato da Aston Martin assieme ad AirBus.