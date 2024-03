Mercedes-AMG ONE, svelati i prezzi pazzeschi degli optional: fino a 85mila euro di spesa

La Mercedes-AMG ONE, l'auto più veloce di sempre al Nurburgring, è un'auto da mille e una notte e lo si capisce sia dal suo prezzo di acquisto, 2,75 milioni di euro, così come dal listino degli optional.

La Mercedes-AMG ONE, oltre ad essere la prima delle 5 auto più care da mantenere in assoluto, costa anche un sacco di soldi qualora si volessero aggiungere delle “chicche” al modello base, così come svelato da un magnate immobiliare americano che attende da anni la sua belva, una delle ultime ordinate, e che gli arriverà solo nel 2026 (dopo 4 anni).

In attesa che arrivi il giorno fatidico, il fortunato proprietario ha deciso di fare luce sui prezzi di alcuni “gingilli” dell'AMG ONE, fino ad ora custoditi gelosamente dal marchio tedesco. Ad esempio, chi volesse aggiungere le cinture di sicurezza a sei punti, dovrà spendere 5.000 euro in più, quanto una city car usata.

Per il telo di copertura dell'auto, invece, servono 2.500 euro, ma lo scettro di optional più caro va alla livrea con le stelle verde acqua che ha un prezzo di ben 85mila euro, quanto come un SUV premium tedesco.

C'è poi un altro dettaglio che forse non tutti sanno: la Mercedes-AMG ONE è omologata per circolare sulle strade di tutti i giorni in Europa, ma non negli Stati Uniti, o per lo meno, non senza limiti. Oltre oceano, dove sono state acquistate 55 unità dell'hypercar della Stella, si potranno percorrere al massimo 4.000 chilometri all'anno.

Ovviamente, come ricordiamo spesso e volentieri in questi casi, per una persona che acquista un'auto da svariati milioni di euro, qualsiasi cifra da spendere in aggiunta risulta irrisoria, e soprattutto, è raro che si facciano più di una manciata di chilometri all'anno con una vettura di tale caratura. In ogni caso fa sempre specie leggere i numeri di queste auto al di fuori del comune e che noi mortali continueremo ad ammirare da lontano.