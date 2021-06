La Mercedes-AMG One ruggisce al Nürburgring: l'attesa si fa spasmodica

La feroce e cattivissima Mercedes-AMG One torna al Nürburgring per ricordarci il suo potente ruggito. La vettura è in sviluppo da parecchi anni ormai, ma pare che il momento della commercializzazione si stia avvicinando rapidamente.

I ragazzi di CarSpyMedia hanno beccato un esemplare sul noto circuito tedesco condividendo il tutto attraverso il video in alto, che mostra il mostro dal V6 derivante direttamente dalla Formula 1 mentre si aggira tra le strade pubbliche prima di entrare nel cosiddetto "Inferno Verde".

Il conducente non spinge mai del tutto sull'acceleratore, ma ciò non vuol dire che il sound non sia comunque estremamente attraente. L'unità ibrida turbocompressa da 1,6 litri può spingersi fino agli 11.000 giri e superare i 1.000 cavalli di potenza, con la trazione integrale in grado di restituire una stratosferica accelerazione da 0 a 100 km/h e una velocità di punta di oltre 350 km/h. Ciliegina sulla torta è la completa omologazione per la circolazione in strada.



In ogni caso gli automobilisti che potranno acquistarla saranno pochissimi, poiché il brand di Stoccarda ne produrrà soltanto 275 esemplari, e ognuno di essi avrà un costo di oltre 2,5 milioni di euro. Prima di lasciarvi vogliamo rimandarvi all'apparizione della Mercedes-AMG One all'interno di Forza Horizon 5: coloro i quali dovessero essere interessati a guidarla in maniera virtuali possono fiondarsi sul titolo di Playground Games dal prossimo 9 novembre.



Nel frattempo attendiamo con ansia la presentazione ufficiale della hypercar, che a quanto pare non dovrebbe tardare a mostrarsi in tutto e per tutto.