Mercedes AMG ONE, record 'monstre' a Monza: LaFerrari battuta di 15 secondi

L'hypercar di casa Mercedes, AMG One, ha registrato un nuovo tempo record sul giro. Dopo aver primeggiato fra le auto più veloci di sempre al Nurburgring, la splendida creatura meccanica tedesca ha dettato legge anche in Italia.

Sfrecciando fra i rettilinei e le curve dell'iconico circuito italiano brianzolo, guidata dal pilota professionista Maro Engel, ambasciatore AMG, l'hypercar con motore da Formula 1 ha segnato il tempo record di un minuto 43 secondi e 9 decimi, il più veloce mai ottenuto nell'autodromo nazionale di Monza da un'auto di serie, e 15 secondi in meno rispetto a LaFerrari.

Il giro è stato completato con una Mercedes AMG One equipaggiata con un set di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO sviluppati appositamente per il progetto tedesco.



Una nuova prestazione super quindi per la vettura tedesca, tenendo conto che il miglior tempo a Monza da parte di una Formula 1 è stato siglato da Lewis Hamilton nel 2020, sempre su Mercedes, leggasi 1:18”887, solo 25 secondi in meno rispetto ad una vettura costruita per la strada.

Ovviamente bisognerà attendere che anche altre fuoriserie regalino la propria prestazione in Brianza, ma nel frattempo il record della ONE rimane impresso negli archivi.

Maro Engel aveva commentato così la super prova al Nurburgring: “E' stata davvero un'esperienza indimenticabile. Non mi aspettavo che saremmo riusciti a fare un tempo sul giro del genere con queste condizioni della pista. In alcune zone cruciali della pista non si era ancora asciugata del tutto ed era quindi insidiosa. È stata una sfida speciale”.

La Mercedes AMG ONE, per raggiungere queste incredibili prestazioni, è dotata di un motore 1.6 turbo da 574 cavalli unito a quattro propulsori elettrici, uno per ogni ruota, per una potenza complessiva superiore ai 1.000 cavalli, precisamente 1.063.

La sua accelerazione è mostruosa, da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, ma la vettura tedesca nonostante questo sprint pauroso, non è la più veloce nello spunto. Al mondo, infatti, esistono solo 4 auto che raggiungono i 96 km/h sotto i due secondi, e fra queste non rientra appunto la creatura a marchio AMG.