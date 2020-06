Mercedes-AMG One: prosegue lo sviluppo della hypercar ibrida

La Mercedes-AMG One è una hypercar elettrificata dalle caratteristiche stratosferiche, progettata dalla casa automobilistica tedesca per dar prova delle proprie doti ingegneristiche e per far capire al pubblico le potenzialità della propulsione elettrica.

Lo stesso Lewis Hamilton, britannico sei volte campione del mondo di Formula 1, pochi mesi fa aveva incensato la macchina subito dopo averla provata, definendola così:"è veloce come un proiettile." Il problema però è che lo sviluppo della EV si stra protraendo molto più a lungo di quanto preventivato.

Nel settembre del 2017, quando la One fu presentata, il produttore prevedeva di iniziare le prime consegne due anni dopo, e cioè entro la fine del 2019. Le promesse si sono poi rivelate molto ardue da mantenere, e infatti una serie di contrattempi in fase di sviluppo hanno causato numerosi rinvii. Adesso il suo debutto è atteso per il prossimo anno.

Il prototipo che potete ammirare dalla galleria di immagini in calce, scattate tutte dai ragazzi di Carscoops, è ricoperto di camuffamento bianco e nero, ma basandoci su quanto mostrato in via ufficiale finora, le modifiche estetiche paiono non essere rilevanti. Un aspetto degno di menzione è l'alettone posteriore adattivo, che a quanto pare è stato abbassato di qualche centimetro rispetto alla sua posizione originale. Il motivo di ciò potrebbe risiedere nell'intenzione degli ingegneri di testare le doti del bolide alle alte velocità.

A ogni modo ogni Mercedes-AMG One monterà un propulsore V6 turbo da 1,6 litri tratto in parte dalle tecnologie che muovono le monoposto da Formula 1. Ad accompagnarlo ci penseranno ben quattro motori elettrici, che provvederanno al raggiungimento dei 1.000 cavalli di potenza. Il risultato è uno scatto da 0 a 200 km/h in meno di 6 secondi, mentre la velocità massima dovrebbe attestarsi sui 350 km/h. In più, per chi fosse interessato, la hypercar può spostarsi per 25 chilometri in modo completamente elettrico.

Nel frattempo Mercedes è al lavoro su numerosi progetti paralleli utili al rinnovamento della propria gamma. Questa si spingerà in massa verso l'elettrificazione: escluse al momento alimentazioni a idrogeno o a carburanti sintetici.