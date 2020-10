La Mercedes-AMG One è pronta: sarà un mostro ibrido da 1200 CV

Finalmente la Mercedes-AMG One è prossima al debutto, ma la casa automobilistica rivela dettagli a piccoli e rari sorsi. Alcune settimane fa un prototipo del bolide elettrificato è stato avvistato in pista, pertanto la fase di test potrebbe ancora non dirsi conclusa, ma oramai si intravede lo striscione del traguardo.

Purtroppo pare che tutti i 275 esemplari i quali lasceranno la fabbrica sono già stati prenotati, e a breve potranno godersi una macchina che prende in prestito tecnologie derivate direttamente dall'esperienza del brand in Formula 1. Portarsela a casa ha richiesto a questi facoltosi clienti 2,75 milioni di dollari, e tutti loro saranno molto felici delle nuove informazioni appena trapelate.

Stando a quanto riportato da The Supercar Blog ci sarebbero report i quali parlano di cambiamenti estetici non da poco sulla variante definitiva della Mercedes-AMG One, inclusa una "componente aerodinamica più grande al posteriore". Si tratta di una considerazione piuttosto vaga purtroppo, e speriamo che nei prossimi giorni arrivino delucidazioni nel merito.

Le voci di corridoio sostengono oltretutto che saranno presenti quattro bocche di scarico e non tre come ci si aspettava finora (i prototipi parlavano chiaro). Insomma, il design sarà in parte differente, e le modifiche riguarderanno anche i cerchi di serie.

Passando alla motorizzazione, è già noto da tempo l'impiego di un propulsore V6 ibrido da 1,6 litri con tecnologia E-turbo. Ancora, le voci di corridoio fanno sapere di un output complessivo che si attesterebbe sui 1.217 cavalli. Ovviamente, le prestazioni saranno stratosferiche.



D'altro canto c'è chi ha accolto questi suggerimenti con una certa diffidenza, e soltanto le conferme ufficiali della casa produttrice dissiperanno ogni dubbio. In attesa quindi delle dichiarazioni ufficiali vi consigliamo di dare un'occhiata ad un nuovo progetto del brand: Mercedes ha annunciato la Vision EQXX, e cioè un'elettrica con 1.200 chilometri di autonomia per singola carica.



Contemporaneamente procede lo sviluppo di nuovi sistemi sonori, che consentiranno alle future auto elettriche della casa automobilistica tedesca di emettere sound piacevoli e personalizzabili, adatti alla loro natura propulsiva