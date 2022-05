Mercedes-AMG One pronta al debutto: la presentazione ufficiale il 1 Giugno

Sul finire dello scorso anno Mercedes-AMG aveva confermato la produzione della sua hypercar per la metà del 2022, ma dopo numerosi rinvii e ritardi non tutti ne erano sicuri. E invece tutto è andato secondo i pieni, e il prossimo 1 giugno Mercedes-AMG presenterà la One.

La notizia arriva direttamente dalla casa, che sull’account Instagram @mercedesamg ha pubblicato un breve trailer vedo-non vedo che conferma appunto la data di lancio prevista proprio tra due giorni. Nel video possiamo vedere la silhouette della vettura nell’oscurità, grazie ad alcune zone illuminate che svelano i profili dei suoi muscoli, che sembrano confermare ciò che già abbiamo visto nel corso di questi anni.

Da quando è stata presentata nell’ormai lontano 2017, la AMG One è stata avvistata più volte avvolta in un wrap che nascondeva un po’ le forme ma che si discostava pochissimo dal concept AMG Project One che è possibile guidare in forma virtuale su Forza Horizon 5 (leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5).

Nell’attesa di vederla finalmente nel suo stato definitivo, ricordiamo che la vera chicca dell’auto si nasconde sotto al cofano, dove riposa un motore 6 cilindri da 1.6 litri che deriva direttamente dalla monoposto da Formula 1 con cui Lewis Hamilton ha vinto il titolo nel 2017. Il motore termico può urlare fino agli 11.000 giri/min, ed è affiancato da quattro motori elettrici, due dei quali montanti sulle ruote anteriori, uno sul turbocompressore e un quarto collegato all’albero, per una potenza totale che supererà i 1000 CV.

Mercedes-AMG ne produrrà soltanto 275 esemplari, già tutti venduti ad un prezzo poco inferiore ai 3 milioni di euro, e vista la data di presentazione, a questo punto speriamo di vederla in azione al prossimo Festival Of Speed di Goodwood che si terrà tra il 23 e il 26 giugno.