Mercedes-AMG One, nuove immagini ne svelano succosi dettagli

Nel lontano 2017 fu mostrata per la prima volta la Mercedes-AMG One, hypercar estrema dotata di propulsore strettamente derivato dalla monoposto di Formula 1. Entro la fine del 2021 chi l'ha ordinata potrà finalmente entrarne in possesso e oggi Mercedes-AMG ci ricorda della sua esistenza con una serie di nuove immagini.

Le immagini sono state condivise su Instagram – le trovate raccolte in una galleria posta in calce alla notizia - ed offrono uno sguardo ravvicinato ad alcuni importanti dettagli della rivoluzionaria vettura. Ogni immagine è accompagnata da una diversa didascalia, sfortunatamente nessuna di esse offre novità, la casa della stella a tre punte vuole soltanto ricordarci quanto la One sia potente e vicina alla tecnologia usata in Formula 1.

Le foto inedite più interessanti ci mostrano il cofano motore. Si possono apprezzare le due grosse prese NACA separate dalla grossa pinna che raccorda visivamente il padiglione con il grosso spoiler posteriore, dotato di aerodinamica attiva. Un'altra foto ci mostra parte della fiancata e ruote posteriori. Qui viene esaltato il design pulito e privo di orpelli della carrozzeria e quello aggressivo e corsaiolo dei cerchioni a dieci razze, su cui calzano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2.

Purtroppo ancora non ci è stata data l'opportunità di analizzare l'hypercar Mercedes-AMG sotto il cofano, dove è posizionato un compatto V6 da 1,6 litri assistito da quattro motori elettrici. Tutto il pacchetto della power unit proviene dalla Mercedes F1 W06 Hybrid, monoposto campione del mondo 2015. La Mercedes-AMG One avrà a disposizione oltre 1.000 CV, stando alle voci di corridoio la potenza sarà di 1.217 CV. Attendiamo ansiosamente la scheda tecnica ufficiale per conferme o smentite.

Soltanto 275 esemplari di Mercedes-AMG One usciranno dallo stabilimento inglese di Brackley, sede del Mercedes AMG Petronas F1 Team. Tutti gli esemplari sono stati ordinati, al prezzo di 2,75 milioni di dollari l'uno (circa 2,3 milioni di euro al cambio attuale). Nel frattempo Mercedes si prepara all'ultima stagione dell'era ibrida di F1, Hamilton e Bottas saranno i piloti della nuova Mercedes-AMG F1 W12 E Performance.