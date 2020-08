Mercedes-AMG One, la hypercar con tecnologia da F1 sfreccia in pista

La Mercedes in Formula 1 sarà ricordata come la dominatrice di un'intera epoca, con Hamilton capace di perdere un mondiale solo a causa della determinazione del compagno di squadra Rosberg. Mercedes-AMG omaggia i suoi successi con Project One, una hypercar stradale equipaggiata con un motore derivato dalla Formula 1.

Il progetto, annunciato al Salone di Francoforte del 2017, è un rebus ingegneristico, legato soprattutto al rendere omologato per la strada il V6 ibrido da competizione. L'ultimo assaggio di Project One risaliva al dicembre 2019, quando la hypercar aveva convinto ed esaltato Lewis Hamilton. Ora Mercedes-AMG è nelle fasi finali di sviluppo, con la vettura finalmente in pista a pieno potenziale: massima potenza, che si aggira sui 1000 CV, e aerodinamica attiva completamente funzionante. Diversi esemplari pre-produzione hanno sfrecciato a Immendingen, piccolo comune tedesco dominato dall'enorme Testing and Technology Centre di Mercedes. Questa fase aiuterà gli ingegneri ad aggiustare gli ultimi particolari in vista degli attesi test al Nürburgring Nordschleife.

La Project One sarà prodotta in 275 esemplari, ognuno dal prezzo di circa 2,5 milioni di euro e, ovviamente, tutti già prenotati. Il V6 ibrido da 1,6 litri raggiunge 11.000 giri al minuto, garantendo un sound sublime che può essere impensierito soltanto dai 12.100 giri del V12 Cosworth della Gordon Murray T50. L'hypercar di Mercedes non sarà soltanto una belva da pista, il progetto prevede che possa essere usata anche in città come auto da tutti i giorni sfruttando il solo sistema elettrico.

Nel 2021 sapremo se Mercedes-AMG, oltre al dominio in Formula 1, saprà imporsi anche nel mercato delle hypercar.