Mercedes-AMG One, consegnato il primo esemplare con targa ON1

Sono finalmente iniziate le consegne dell'hypercar di casa Mercedes-AMG, la One. A cinque anni e mezzo dalla sua presentazione al Motor Show di Francoforte, coloro che hanno acquistato il bolide della stella tedesca possono iniziare a sfoggiarla sulle strade di tutti i giorni.

La Mercedes-AMG One è stata fotografata e postata sui social, una vettura senza dubbio esagerata con tanto di verniciatura nera e accenni verde Petronas, sulla falsa riga della recente Mercedes-AMG SL 63 dedicata alla scuderia di F1, presentata negli scorsi giorni. Sulla presa d'aria sul tetto vi sono invece dei dettagli in rosso e la scritta AMG bianca che si nota vistosa così come la targa ON1.

Si tratta senza dubbio di un'auto da corsa pensata per tutti i giorni e che a molti ha ricordato da vicino la filosofia della Mercedes Benz CLK-GTR, battuta all'asta nel 2021 per 9 milioni di dollari. Lo conferma anche il record sul Nurburgring, tenendo conto che l'AMG One è al momento l'auto di produzione più veloce di sempre.

Ma chi saranno i primi fortunati possessori che a breve potranno vantare nel proprio garage tale fuoriserie da mille e una notte? Ovviamente tutto tace, ma è noto e risaputo che Lewis Hamilton, Nico Rosberg e David Coulthard l'abbiano acquistata. Fra gli acquirenti ben noti anche il magnate immobiliare Manny Khoshbin, l'attore Mark Wahlberg e la star del tennis Ion Țiriac, tutti rientranti nell'elenco dei 275 fortunati che si sono appunto già assicurati l'hypercar tedesca.

La produzione dell'AMG One è scattata lo scorso agosto presso lo stabilimento di Coventry, nel Regno Unito, mentre il motore, un propulsore ibrido con un V6 turbo da 1,6 litri e quattro motori elettrici, proviene dalla divisione Mercedes‑AMG High Performance Powertrains di Brixworth. Curiosità, il motore a combustione, che arriva fino a 11mila giri al minuto, deve essere ricostruito ogni 50mila km: ma ci sarà qualcuno che userà questo gioiello per così tanto tempo? Noi scommettiamo sul no.