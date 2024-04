Una Mercedes-AMG ONE già all'asta: ha solo 88 km, a quanto verrà venduta?

Come vi avevamo raccontato un po' di tempo fa,comprare una Mercedes Amg-One è già un'impresa di per sé, i passaggi ce li aveva rivelati un acquirente. Ma se invece vi parlassimo del primo modello in vendita "usato"? Quanto potrebbe mai valere ad oggi?

Questa vettura ad alte prestazioni di Mercedes, limitata a soli 275 esemplari, ora è disponibile per coloro con tasche sufficientemente profonde. Un'asta organizzata da SBX Cars offre la rarissima hypercar con spedizione internazionale inclusa. L'asta giungerà a termine il 25 aprile, e attualmente, l'offerta più alta ammonta a 128.000 dollari, ma è solo questione di tempo prima che le cifre decimali aumenti drasticamente.

L'esemplare di Mercedes AMG One in vendita ha percorso solamente 55 miglia ed è in condizioni impeccabili. Come confermato da AMG, non vi saranno ulteriori motori F1 installati su vetture di produzione omologate per la strada a causa delle restrittive normative sulle emissioni. Questo rende la One un'auto unica senza precedenti: la sua unicità la rendono un pezzo unico nel genere. Per la cronaca, Erling Halland è un celebre possessore dell'AMG-One.

Il motore è un V6 turbocompresso da 1,6 litri, il processo di ingegnerizzazione è lo stesso di quello di un motore da Formula 1, con l'unica differenza che il regime minimo è fissato a soli 1.200 giri al minuto contro i 5.000 delle monoposto. La potenza complessiva è di 566 cavalli e richiede una revisione obbligatoria ogni 31.000 miglia

Le probabilità che il prossimo acquirente di questa AMG-One la guidi la più del precedente proprietario sono scarse. Veicoli come l'AMG One trascorrono gran parte della loro vita riposti in garage climatizzati. I proprietari temono che ogni chilometro aggiuntivo influisca negativamente sul valore di rivendita. Per molti benestanti infatti, questi tipi di automobili sono principalmente un investimento.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su