Mercedes-AMG One 2023 ufficiale: un costosissimo mostro di prestazioni

Dopo giorni di attesa per il suo debutto, la Mercedes-AMG One 2023 è stata presentata ufficialmente e mantiene tutte le promesse fatte dal produttore tedesco: al suo interno si trova un vero e proprio motore F1 da una potenza combinata di 1.049 cavalli...ed è legale su strada!

Inutile dire che sin dal suo annuncio nel 2017 questa auto ibrida era tra le più attese dai fan e non solo, soprattutto per il cuore pulsante: il motore a combustione interna V6 da 1,6 litri capace di arrivare a 11.000 giri al minuto, capace di produrre da solo 566 CV e rientrante negli standard Euro 6 per le emissioni, accompagnato da quattro motori elettrici per portare la potenza complessiva a 1.049 CV. Nel dettaglio, anteriormente troviamo un motore per ruota per un totale di 322 cavalli; con il motore a benzina si trova il terzo motore da 161 cavalli; infine, il quarto motore legato al turbocompressore aggiunge altri 121 cavalli. Tra l’altro, quel motore può recuperare energia dal turbo per inviarla altrove.

Le batterie agli ioni di litio hanno una capacità limitata a 8,4 kWh, ma l’obiettivo è mantenerli freschi e performanti oltre che leggeri: grazie a un complesso sistema di raffreddamento a liquido per ciascuna batteria, la temperatura rimane a circa 45 gradi Celsius. Il peso della vettura, quindi, si ferma a 1.695 chilogrammi.

Il telaio monoscocca della One con sospensione push-rod è progettato per le massime prestazioni: l’alluminio abbonda sotto il corpo, le modalità secondarie di guida possono regolare le sospensioni per Comfort, Sport o Sport +, mentre il corpo è un prodigio di aerodinamica grazie a una moltitudine di componenti attivi tra fessure di ventilazione e l’alettone posteriore. Attivando i programmi Race Plus e Strat2 in modalità Pista, Mercedes afferma che il carico aerodinamico è cinque volte superiore rispetto alla normale modalità autostrada. Non manca, quindi, la terza modalità Race DRS a bassa resistenza per raggiungere la velocità massima.

All'interno dell'AMG One si trovano sedili profondamente scolpiti che forniscono un orientamento diretto per le gambe, mentre il volante rettangolare in stile F1 è accompagnato sul cruscotto da due schermi digitali da 10 pollici. Le porte contengono alzacristalli elettrici e lo specchietto retrovisore è sostituito da una fotocamera. Esternamente, dunque, l'AMG One indossa speciali cerchi avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 M01, sviluppati appositamente per l'hypercar e con pinze a sei pistoncini che afferrano i freni a disco in carbonio-ceramica da 15,6 pollici nella parte anteriore (da 15 pollici sono nella parte posteriore).

Ma il prezzo? Tutto ciò che sappiamo a oggi è che Mercedes prevede di vendere 275 unità già confermate a circa 2 milioni di Dollari, e ognuna di essere è già stata prenotata. In altre parole, sarà estremamente difficile vederne una in pubblico. Tuttavia, l'AMG One farà il suo debutto ufficiale verso la fine di giugno al Goodwood Festival of Speed ​​2022.