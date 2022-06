Mercedes-AMG One 2023 debutta a Goodwood: il motore fa paura!

La Mercedes-AMG One 2023 presentata a inizio giugno si è mostrata subito come un mostro di prestazioni il cui prezzo da pagare per averla nel proprio garage sarebbe stato altissimo. Da allora non è mai apparsa in pubblico...fino a oggi: la Mercedes-AMG One 2023 ha debuttato al Goodwood Festival of Speed mostrando cos’è capace di fare.

Come potete vedere dal filmato allegato alla notizia, la hypercar con motore F1 si è fatta vedere per la prima volta in assoluto in una pista da corsa. Qualcuno potrebbe ritenerlo un debutto sottotono, ma si tratta pur sempre di uno spettacolo in massima sicurezza: l’esordio al Goodwood Festival of Speed ​​del 2022 ha infatti visto il conducente avviarla con i quattro motori elettrici sfrecciando in maniera piuttosto silenziosa fino al centro della scena, dove si collocano tutti gli spettatori.

In tale luogo si è fermata cambiando assetto, sollevando lo spoiler posteriore, aprendo le alette sui parafanghi anteriori e abbassandosi sensibilmente. A questo punto, il rombo del motore a combustione V6 si è fatto sentire nella sua sinfonia per il resto del tracciato non arrivando al limite delle sue capacità, bensì facendo godere non poco gli appassionati presenti all’evento. Ricordiamo, infatti, che la combinazione del V6 da 1,6 litri con i quattro motori elettrici porta la potenza complessiva a 1.049 cavalli.

Ora la speranza degli appassionati è solo una: riuscire a vederla in azione a piena velocità in un tracciato da F1.

