Mercedes-AMG non produrrà un'altra hypercar col motore da F1 come la One

Pochi giorni fa sono finalmente iniziate le consegne della Mercedes-AMG One, l’hypercar tedesca che sotto al cofano nasconde un motore di derivazione Formula 1, ma la casa della stella ha già dichiarato che non svilupperà mai più una vettura del genere. Magari una hypercar elettrica si, ma non vedremo qualcosa di così complesso come la One.

Equipaggiare una vettura stradale col motore di una monoposto è stato più complesso del previsto, per via delle emissioni e non solo, dopotutto stiamo parlando del V6 da 1.6 litri che si trovava a bordo della Formula 1 con cui Lewis Hamilton ha vinto il mondiale nel 2017. A tutto questo si deve poi aggiungere la presenza, e la gestione, di quattro motori elettrici e una piccola batteria che fornisce loro energia.

E la conferma di queste parole arriva direttamente da Steffan Jastrow, direttore dello sviluppo dei veicoli Mercedes-AMG, che, intervistato da Car Sales, ha affermato: “Penso che resterà un progetto unico, è stato abbastanza difficile da costruire ed ero responsabile di questa macchina. Penso di no, non ci sarà alcun successore. Non nella definizione che abbiamo in questo momento”.

Ciò non significa che non vedremo più hypercar marchiate Mercedes-AMG però, infatti ha poi aggiunto: “Non direi che non avremo mai una nuova hypercar, ma non ci sono ancora piani per questo. Ma se penso ad una hypercar basata sul propulsore della Formula 1? Penso che non sia una possibilità”.

Jastrow ha poi spiegato che l’idea di portare un propulsore da F1 su una vettura stradale andava fatto proprio quando l’ha fatto Mercedes-AMG, perché adesso è troppo tardi visto l’andamento del mercato e delle nuove regolamentazioni in fatto di emissioni, dunque sarà difficile vedere auto di questo tipo anche da parte di altri costruttori: “Penso che i regolamenti Euro 7 abbiano definitivamente esaurito [la capacità] di portare un propulsore basato sulla combustione dalla Formula 1 attraverso la certificazione delle emissioni legali su strada", ha affermato. "Sì, direi che in un mondo completamente elettrico è più facile certificare un'hypercar".