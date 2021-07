Mercedes: AMG, Maybach e G-Class formeranno un nuovo gruppo

L'assetto di Daimler AG è in continua evoluzione. Stando ad un report del quotidiano tedesco Automobilwoche, confermato da un portavoce Daimler, il CEO Ola Källenius sta preparando un nuovo gruppo per AMG, Maybach e G-Class. L'idea è quella di creare un polo del lusso, sempre controllato da Daimler.

Un portavoce di Daimler ha dichiarato ad Automobilwoche che questo cambiamento semplificherà tutte le spese di marketing all'interno del gruppo, rafforzando i brand coinvolti. AMG è quello che gode di maggior salute: azienda nata come indipendente nel 1967, ora è parte indissolubile di Mercedes e si occupa delle sue creazioni più prestigiose. La piena fiducia di Daimler nei suoi confronti è testimoniata dall'avergli affidato interamente lo sviluppo della futura Mercedes-Benz SL. Maybach è puro lusso ed ha come rivali case come Rolls-Royce e Bentley. Le sue vetture sono ora vendute come "Mercedes-Maybach". Anche G-Class si occupa di lusso, ma in formato fuoristrada. Daimler crede così tanto nella Classe G, prodotta da oltre 40 anni, da farla diventare un brand con le sue specifiche promesse e valori.

Non si hanno ancora date per questa ristrutturazione, Daimler sta ancora valutando le potenzialità nelle varie aree e limando i dettagli. Seppur non confermato le voci di corridoio vogliono Philipp Schiemer, attuale boss di AMG, al comando del nuovo gruppo aziendale.