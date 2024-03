La nuova Mercedes-AMG GT43 è più lenta di una Classe A45 S, ecco perché

E' stata presentata pochi giorni fa la nuova AMG GT43, la Mercedes che costa più di una Porsche 911. Il modello supersportivo della Stella vanta delle linee filanti e una serie di dettagli che la rendono decisamente cattiva, e sotto il cofano fa bella mostra di se un motore 4 cilindri.

Qualcuno potrebbe fare della facile ironia ma vi basterà sapere che si tratta del 2.0 litri 4 cilindri più potente di sempre, tenendo conto che sviluppa ben 421 cavalli, quindi 210 per ogni litro, e 369 Nm di coppia.

Numeri impressionanti che poi sono gli stessi che troviamo sulla Mercedes Classe A45 S. Del resto entrambe condividono lo stesso motore ma attenzione, perchè la più piccola delle due, la Classe A, risulta essere la più veloce.

Come specificato da Car Throttle, l'AMG GT43 raggiunge i 100 chilometri all'ora da fermo in 4,6 secondi mentre la Classe A, per via del fatto di essere più piccola e leggera, è più scattante della cugina, toccando i 100 all'ora in 3,9 secondi. Inoltre l'A45 S è dotata di una trazione integrale mentre l'AMG GT43 ha un motore che spinge sulle ruote posteriori, unito ad un cambio automatico a nove velocità.

Qualcuno potrà storcere il naso anche di fronte al prezzo, visto che la coupé della Stella costa negli Stati Uniti fra i 134.900 e i 175.900, mentre la Classe A ha un prezzo che si aggira attorno ai 70mila euro, praticamente la metà se non di meno. In ogni caso l'AMG GT43 è un'auto fantastica e soprattutto bella: riuscirà a rivaleggiare con la Porsche 911? Difficile, tenendo conto che il bolide di Stoccarda è un'istituzione, ma in ogni caso siamo certi che attirerà numerosi clienti che resteranno sorpresi di cosa sarà capace quel piccolo 4 cilindri sotto il cofano, potente come un'auto da corsa.

