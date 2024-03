La nuova Mercedes-AMG GT costa più di una 911 ma meno di una Maserati negli USA

La Mercedes-AMG GT ha sempre rappresentato per la casa di Stoccarda un tassello importantissimo nella fantastica gamma AMG. Mercedes esce ora allo scoperto con una nuova generazione di questa vettura combinando un'esperienza di guida dinamica a un maggiore comfort e alla versatilità.

Questo modello è un esempio del rallentamento sulle intenzioni ecologiche di Mercedes in quanto si tratta di una vettura che monta un motore Handcrafted V8 Biturbo da 4.0 litri capace di erogare 469 CV, nella AMG-GT 55, e ben 577 CV nella versione AMG-GT 63. Parliamo infatti del mercato USA, non fatevi troppe illusioni.

Le strepitose prestazioni di questo bolide sono poi affinate da tecnologie avanzate di serie che contribuiscono alle prestazioni elevate tra cui: trazione integrale completamente variabile, sospensioni con stabilizzazione attiva del rollio, sterzata posteriore ed elementi aerodinamici attivi. Il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS di serie inoltre include un differenziale posteriore a slittamento limitato controllato, supporti motore e diverse modalità di guida.

Le sontuose forme le conferiscono un aspetto elegante e potente che termina con uno spoiler posteriore attivo integrato senza soluzione di continuità nel portellone del bagagliaio. Sono poi disponibili ben 11 colorazioni differenti per garantire un massimo livello di personalizzazione possibile della vettura, ci sono anche numerose possibilità nella scelta dei cerchi (da 20" o 21"), inoltre la possibilità di aggiungere il pacchetto in fibra di carbonio AMG inserisce dettagli esterni in fibra di carbonio per non passare mai inosservati.

Nell'abitacolo prosegue una continuità di eleganza, artigianalità e sportività conferita da materiali pregiati e la disponibilità di 4 posti. Sono disponibili per la personalizzazione ben nove tappezzerie interne, di cui sette in pelle Nappa e due in pelle Nappa/microfibra che permettono, insieme alle diverse finiture disponibili, una grande personalizzazione.

L'anteprima della nuova Mercedes-AMG GT aveva incuriosito da subito, lasciando tutti a bocca aperta e ora si capiscono le reali motivazioni. Il prezzo? Per aggiudicarsi la versione AMG-GT 55 basteranno "solo" 134.900 dollari (124.000 euro al cambio), mentre per la motorizzazione AMG-GT 63 ne serviranno 175.900 (poco più di 160.000 euro).

