La nuova Mercedes-AMG GT svelata in anteprima

Ecco un'anteprima della nuova Mercedes-AMG GT 2024che verrà annunciata durante la Monterey Car Week. Mercedes-Benz aveva già anticipato il lancio attraverso i social media, condividendo un breve video che ha rivelato alcuni dettagli chiave sulla vettura.

Il video condiviso sul profilo Instagram di Mercedes-AMG ha dato uno sguardo suggestivo alla nuova coupé. In concomitanza con l'annuncio del rispolvero del celebre motore V8, sotto il lungo cofano e il suono distintivo di AMG, la nuova coupè potrebbe presentarsi con diverse configurazioni. Uno di questi sarà, appunto un V8 biturbo con trazione integrale 4MATIC.

Anche se non è ancora chiaro, la gamma GT potrebbe includere anche un motore a quattro cilindri, come nel caso della SL43, con tecnologia mild-hybrid, che potrebbe generare circa 381 cavalli e 354 Nm di coppia, si parla inoltre di una versione anche a 6 cilindri. La strategia di motorizzazione della nuova Mercedes-AMG GT sarà interessante da seguire, poiché il marchio cerca di bilanciare prestazioni ed efficienza attraverso diverse opzioni di motorizzazione.

L'introduzione di motori a 6 e 4 cilindri, elettrificati e con turbine ibride, potrebbe riflettere un impegno per l'efficienza e l'adattamento alle tendenze di elettrificazione dell'industria automobilistica. Questa gamma diversificata di motori potrebbe permettere alla Mercedes-AMG GT di attrarre una varietà di clienti con preferenze e esigenze diverse in termini di prestazioni, consumo di carburante ed emissioni. Sarà interessante vedere come la combinazione di questi motori contribuirà all'esperienza di guida e alle prestazioni complessive della nuova Mercedes-AMG GT.

Mercedes ha dichiarato di credere nell'elettrico, seppur con qualche riserva, per il debutto ufficiale della nuova Mercedes-AMG GT manca davvero pochissimo, appuntamento al 19 agosto.