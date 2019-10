Mercedes-AMG GT si scontra con una Range Rover e distrugge un idrante: il video

Incredibile quello che è successo qualche giorno fa a Koreatown, Los Angeles. Un uomo al volante di una Mercedes-AMG GT si è schiantato contro una Range Rover per poi rovinare su un idrante, allagando completamente la strada.

Il video caricato su Facebook e riportato da varie testate mostra la vettura mentre si trova proprio sopra il forte getto dell'idrante divelto. L'utente del noto social, il quale ha condiviso le immagini, ha riferito che il giovane proprietario della sportiva tedesca ha accelerato nonostante il semaforo rosso e si è scontrato con una Range Rover nera a circa 100 km/h. Per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito violento incidente.

Il fuoristrada è a malapena visibile nel video, mentre è possibile notare i danni subiti dalla Mercede-AMG GT. Quest'ultima infatti non è stata molto fortunata, perché il potentissimo getto d'acqua avrà sicuramente messo sotto grande pressione le guarnizioni della sportiva, provocando possibili danni all'elettronica. A livello fisico l'impatto ha completamente distrutto il lato del guidatore, disintegrando l'avantreno sinistro e danneggiando irreparabilmente la ruota anteriore. Il conducente della Mercedes era assicurato, quindi il proprietario della Range Rover non dovrà sborsare un quattrino, ma il primo si ritrova tra le mani un veicolo in condizioni pietose, in pratica un rottame.

Per concludere abbiamo due notizie inerenti per voi. La prima riguarda la casa britannica, che sta sviluppando un fuoristrada radiocomandato, mentre la seconda vede una versione ancora più sportiva della GT, la GT R Pro, sfidare una Porsche 935 e una McLaren 720S in una drag race alla Fast and Furious.