La Mercedes-AMG GT Black Series batte la Aventador SVJ ed è regina del Nürburgring

Mercedes-AMG non smette di stupire, nello stesso giorno del record ottenuto dalla AMG GT 63 S Coupé 4 è andata in pista anche una AMG GT Black Series. Il risultato? La Lamborghini Aventador SVJ non è più la vettura di produzione più veloce al Nürburgring Nordschleife.

La Mercedes-AMG GT Black Series ha concluso i 20,832 chilometri dell'inferno verde in 6:48.047. Nürburgring GmbH ha deciso che i record, d'ora in avanti, sono validi soltanto nel circuito completo: in passato, con il pretesto della sicurezza, molti tempi sono stati cronometrati omettendo una parte del tracciato. Considerando il vecchio metodo la AMG GT Black Series ne esce comunque vincitrice, con un tempo di 6:43.616 sui 20,6 chilometri; la Lamborghini Aventador SVJ fece segnare 6:44.97. Il record ottenuto da Mercedes è l'ultima zampata prima della stagione invernale, dove il Ring diventa ancora più ostico a causa di temperature rigide, altissima umidità e neve. La giornata del 4 novembre, quando è stato conquistato il record, non era da meno: la temperatura dell'asfalto era di soli 10° e la pista presentava molte parti bagnate. Maro Engel, pilota GT3 ufficiale Mercedes-AMG e protagonista del record, si è adeguato alle diverse condizioni dell'asfalto passando continuamente dalla modalità 6 alla 7 del controllo di trazione.

Ma cos'è la Mercedes-AMG GT Black Series? In breve: un mostro. Sotto al cofano è montato un V8 biturbo da 4,0 litri capace di esprimere 730 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h bastano 3,4 secondi, mentre la velocità massima è di 325 km/h. Che sia una vettura pensata esclusivamente alla pista è palese anche da questo record: gli ingegneri Mercedes-AMG hanno regolato splitter anteriore, barre antirollio e camber, operazioni rese facili in questo modello e realizzabili da qualsiasi proprietario. Anche gli pneumatici, i noti Michelin Pilot Sport Cup 2 R a mescola morbida, sono gli stessi che calza l'auto destinata alla vendita.

Mercedes vuole essere la regina del Nürburgring e con i suoi nuovi modelli ci sta riuscendo. Non vediamo l'ora di vedere tra i cordoli del leggendario tracciato tedesco la Mercedes-AMG One da 1200 CV.