Avvistata la Mercedes-AMG GT 73 ibrida attorno al Nurburgring

La Mercedes-AMG GT 73, l’ammiraglia ibrida a quattro porte di Mercedes Benz, è stata avvistata ancora una volta nelle foreste dell’Eifel, durante uno dei tanti test sulla pista del Nurburgring. Questa volta la livrea dell’auto era tutt’altro che a basso profilo e probabilmente Mercedes sapeva di non passare inosservata.

In rete circolano già moltissime immagini dell’auto, ma la colorazione adottata per gli ultimi test lascia intravedere le curve della carrozzeria, e soprattutto il piccolo pannello posteriore che cela la presa di ricarica della componente elettrica a bordo dell’ammiraglia. Le linee generali sono chiaramente ispirate alla GT 63, ma il frontale è più aggressivo grazie al nuovo paraurti con ampia presa d’aria centrale. Sostituiti anche i badge posti dietro ai passaruota anteriori, con la scritta “V8 Biturbo E-Performance", che non lasciano spazio all’immaginazione.

L'auto non è stata ancora presentata ufficialmente, ma Mercedes ha svelato numerosi dettagli tecnici: i motori della vettura saranno da 4 e 8 cilindri insieme a un pacco batterie da 6.1 kWh, la trazione avrà le quattro ruote motrici e il motore elettrico montato posteriormente garantirà fino a 203 cv di potenza e 320 Nm di coppia.

Il propulsore AMG Performance Hybrid con il V8 4.0 litri twin-turbo esprimerà una potenza superiore agli 810 cv e 1000 Nm di coppia, che permetteranno di far accelerare l’ammiraglia in meno di tre secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.

Nei modelli E-Performance, l’AMG Driving Select avrà una nuova modalità di guida. Oltre a Comfort, Sport, Sport+, Race e Individual, si aggiunge anche la modalità Electric, che permette la marcia con l’utilizzo del solo motore elettrico, con una velocità massima di 130 km/h. Inoltre questa modalità “trasforma” il veicolo a trazione posteriore, ma nel caso in cui si presentasse una perdita di aderenza il sistema AMG Performance 4Matic+ garantirebbe comunque trazione alle ruote anteriori.

Sono davvero poche le cose che dobbiamo ancora conoscere della Mercedes-AMG GT 73, e la data del suo debutto è una di quelle, ma il rilascio sembra dietro le porte. Se siete curiosi di vedere altre foto scattate all'auto, vi invitiamo a consultare la galleria completa su CarScoops.