Questa Mercedes-AMG GT 73 darà la caccia a ogni supercar coi suoi 800 cavalli

Continuano i test sulla nuova Mercedes-AMG GT 73 in versione Plug-In Hybrid, nello sfondo invernale del nord dell'Europa, dove un nuovo prototipo quasi completamente libero da camouflage è stato avvistato e ripreso in numerose immagini, che potrete vedere attraverso la galleria in calce.

Questa nuova GT 73, vista da davanti, non si discosta poi troppo dalla più piccola GT 63. Le differenze maggiori si palesano attraverso la grossa griglia anteriore e le enormi prese d'aria parecchio caratterizzanti. Per la fiancata i cambiamenti apportati sono minimi, ma non si può dire altrettanto per il retrotreno, ove il camuffamento vuole mascherare qualcosa di importante.

I fotografi di Carscoops hanno pertanto notato un particolare interessante. Pare infatti essere proprio il paraurti la zona nella quale troveremo la presa per la ricarica, differentemente a quanto accade per le altre ibride plug-in, le quali dispongono di una porta all'anteriore oppure vicino allo sportellino per l'alimentazione tradizionale.

Alcuni mesi fa vi riportammo il breve teaser rilasciato da Mercedes-AMG, e riguardante proprio una GT elettrificata. Adesso ci appare chiaro che la vettura che mostrarono fosse proprio quella avvistata adesso, e che proverà ora a spodestare la rivale Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid a livello di performance.

Infatti la potenza della GT 73 sarà colossale. Il classico V8 bi-turbo da 4,0 litri è stato potenziato fino al raggiungimento degli 805 cavalli, numeri che consentono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Nel frattempo Mercedes si è detta pronta a tagliare parte dei propri modelli, motori e piattaforme in vista dell'elettrificazione estensiva, che consentirà d'altra parte diverse opportunità in un mercato diverso.