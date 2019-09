La Mercedes-AMG GT 63 S raggiunge gli 880 cavalli con soli 24.000€

La Mercedes-AMG GT 63 è già una delle berline più potenti disponibili ad oggi sul mercato, grazie ai suoi 630 cavalli e al derivante 0-100 in 3,1 secondi. Tempo che la rende superiore a tante supercar in vendita attualmente.

Si tratta della vettura Mercedes-AMG più potente della gamma ma, nonostante le sue specifiche, il team di tuning Posaidon ha deciso di mettervi mano. Inizialmente la società tedesca era intervenuta con il pacchetto Posaidon RS 830, il quale portava la già poco umile GT 63 S a, come indicato dal nome, 830 cavalli.

Il team evidentemente non era ancora pienamente appagato, perché ha poi annunciato un altro pacchetto, migliorativo. L'unica differenza nel nome è l'aggiunta di un "+" alla fine, che consiste nell'aggiunta di altri 50 cavalli, per un totale di 880 stalloni impazziti. Si tratta nel complesso di una modifica impressionante non soltanto per l'immensa potenza aggiunta, ma anche per il prezzo, che si attesta sui 24.000€ per il kit completo. Questo include il tuning dell'unità di controllo della trasmissione e dell'unità di controllo elettronico, turbo migliorati, nuovi scarichi e un intercooler più grosso.

E pensate che tutto questo arriva anche con la certificazione TUV, che sta' a significare l'approvazione completa del governo tedesco. In galleria potete trovare tutte le immagini.

