La Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 batte la Panamera al Ring: è di nuovo la più veloce

La sfida è stata lanciata e Mercedes non si è tirata indietro, riacciuffando il record del Nürburgring Nordschleife nella categoria "executive car". L'auto è sempre la Mercedes-AMG GT 63 S Coupé 4 , questa volta in versione 2021.

Il modello in questi anni non ha subito rivoluzioni, ma grazie ad una messa a punto sopraffina, in primis delle sospensioni, è risultata più veloce di oltre due secondi rispetto al 2018. Guidata da Demian Schaffert, la GT 63 S ha fatto segnare il tempo di 7:23.009 nella versione del circuito da 20,6 chilometri e di 7:27.800 nella pista da 20,832 chilometri. La variante più corta è stata usata in passato per ragioni di sicurezza. Attualmente Nürburgring GmbH, società che gestisce il tracciato, registra soltanto i tempi della versione completa. La sfidante citata, precedente detentrice del record, è la Porsche Panamera; ad agosto 2020 ha percorso il Nordschleife completo in 7:29.81. Mercedes l'ha battuta di due secondi.

La AMG GT quattro porte nella variante S è dotata di un V8 biturbo da 4,0 litri capace di sprigionare 639 CV. Trazione integrale, asse posteriore sterzante e differenziale posteriore a slittamento limitato controllato elettronicamente hanno avuto un ruolo decisivo nel renderla veloce tra le 73 curve dell'Inferno Verde. L'esemplare della prova era dotato di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 e del pacchetto aerodinamico, optional normalmente disponibili alla vendita.

Schaffert, che ricopre anche il ruolo di ingegnere in AMG, ha dovuto spingere la grossa quattro porte al limite per ottenere il prestigioso record. Le condizioni del tracciato non apparivano ottimali, alcuni punti erano bagnati, la temperatura esterna era di 7 °C e quella dell'asfalto di 10 °C. Siamo sicuri che la sfida Mercedes contro Porsche al Ring non sia finita qui, è probabile che con l'imminente lancio dell'elettrica Mercedes-Benz EQS anche il record della Porsche Taycan sia in pericolo.