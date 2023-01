Mercedes-AMG GT 4 porte, le nuove foto spia mostrano un frontale inedito

Una nuova Mercedes-AMG GT 4 porte è stata avvistata di recente in un parcheggio, e immediatamente fotografata. Si tratta di foto spia che mostrano il nuovo modello della stella tedesca con qualche elemento camouflage, ma che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Dopo la foto rubata della Mercedes-AMG GT coupé, i riflettori sono tutti puntati sulla sua sorella maggiore, fuoriserie che dovrebbe fare il suo debutto proprio nel corso dell'anno da poco iniziato, il 2023, anche se al momento non vi è alcuna data certa. Le foto in questione sono state pubblicate da Motor1.com e riguardano un recente avvistamento in Germania.

Nonostante il camuffamento i dettagli non mancano, a cominciare da un nuovo paraurti anteriore che sembrerebbe celarsi proprio sotto la pellicola di “occultamento”. A riguardo si evidenziano quelle che parrebbero essere delle prese d'aria più pronunciate rispetto al modello attuale, così come lo splitter anteriore. Non mancano poi degli adesivi a copertura del bordo inferiore del portellone in coda, nonché del parafango anteriore, di conseguenza non è dato sapere come saranno i due elementi: quasi sicuramente differenti rispetto all'ultima versione.

Purtroppo non vi sono scatti ravvicinati di conseguenza non è possibile scrutare gli interni della nuova Mercedes-AMG GT 4 porte, ma in base a quanto circolante nelle ultime settimane si sa per certo che ci sarà un nuovo quadrante rotativo, un sistema di infotainment leggermente diverso, così come il quadro strumenti digitali, e una leva del cambio meno vistosa rispetto all'ultimo modello.

Poche certezze infine anche per quanto riguarda i motori, ma in ogni caso non è da escludere che venga mantenuta l'attuale gamma che prevede un 6 cilindri turbo da 3,0 litri mild hybrid da 367 o 435 CV, con l'aggiunta del plug-in hybrid formato da un V8 biturbo da 4.0 litri e un pacco batteria per una potenza di ben 843 CV. Ricordiamo che Mercedes ha previsto anche una AMG-Gt track only, destinata esclusivamente alla pista.