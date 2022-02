Mercedes-AMG G63 sfida Toyota Land Cruiser su sterrato: chi vince tra i due fuoristrada?

Se vi chiedessimo di guidare una di queste due auto per affrontare un percorso fuoristrada a voi sconosciuto, cosa scegliereste? Potrebbe succedere che la maggior parte di voi opti per la soluzione più spartana e “da battaglia” coma la Land Cruiser, piuttosto di questa G63 AMG in tinta viola, comunque capace, ma più sportiva.

La G63 AMG è infatti la declinazione più sportiva e stradale della Mercedes Classe G, ma le frecce al suo arco non mancano. Innanzitutto può contare su un propulsore che ha potenza da vendere: si tratta di un 4.0 litri V8 che eroga 585 CV e 850 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale 4Matic che può contare sulla presenza di 3 differenziali (anteriore, posteriore e centrale), e sfrutta una trasmissione con cambio automatico che dispone anche delle marce ridotte.

Dall’altra parte c’è invece la Toyota Land Cruiser, più spartana e meno ricca della rivale tedesca, ma con una reputazione pressoché intoccabile quando si parla di offroad. Sotto al cofano c’è un motore 4 cilindri turbodiesel da 2.8 litri che eroga 204 CV e 420 Nm di coppia, che muove le quattro ruote motrici tramite un cambio manuale che dispone anche delle marce ridotte, e di un differenziale centrale. A differenza della concorrente teutonica che adotta una configurazione votata alla prestazione su strada, la Toyota monta cerchi dal diametro più piccolo con pneumatici All Terrain.

Il team di carwow ha quindi messo alla prova le due vetture sull’ormai famoso test track che mette sotto torchio tutti quegli elementi di fondamentale importanza quando si parla di fuoristrada. La sfida inizia con una drag race in salita e con la successiva discesa dove il veicolo più lento guadagna più punti. A seguire altre prove volte a valutare l’agilità dei mezzi, l’escursione delle sospensioni, la capacità di oltrepassare gli ostacoli e gli angoli di attacco.

Come sempre non facciamo spoiler e lasciamo che siate voi stessi a scoprire la vincitrice della prova. L’auto l’avete scelta, a questo punto vediamo se è in grado di portarvi alla vittoria, e se poi avete ancora voglia di offroad, non perdetevi la sfida con la Fiat Panda Cross che umilia la Tesla Model X. Altrimenti tornate sull’asfalto per assistere allo scontro tra la Mercedes-AMG G63 contro la Lamborghni Urus.