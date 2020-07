Questa Mercedes-AMG G63 modificata è un carro armato dalle prestazioni impressionanti

La Mercedes-AMG G63 è una vettura già incredibile, sia per quanto concerne le performance sia per le sue doti in robustezza e nel fuoristrada. Per i ragazzi della casa di tuning che risponde al nome di PerformMaster evidentemente tutto questo non bastava, e il risultato ve lo spieghiamo subito.

Il poderoso 4x4 tedesco adesso fa uso di nuovi turbo e tuning software che, tra le altre cose, consentono al grosso V8 bi-turbo da 4,0 litri di sprigionare ben 805 cavalli di potenza e 1.020 Nm di coppia. L'incremento è sicuramente impressionante, perché si è passati a queste cifre dai precedenti 585 cavalli e 850 Nm i quali permettevano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 240 km/h col pacchetto opzionale AMG Driver's Package. Secondo il tuner le prestazioni appena citate appaiono ampiamente superate. Adesso il veicolo va da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e si protrae fino ai 260 km/h massimali.

Mettendo da parte specifiche e performance, PerformMaster ha anche deciso di migliorare l'estetica del G63 con l'uso del body kit Aershpere in fibra di carbonio, il quale include passaruota più larghi, uno splitter frontale sportivo, un nuovo diffusore posteriore, prese d'aria addizionali, paraurti modificati e luci d'ingresso di livello. I componenti elencati finora sono quelli standard, ma chi vuole può aggiungere in via opzionale un piccolo spoiler sul tetto con LED aggiuntivi e un alettone posteriore.

In conclusione, i primi otto clienti che acquisteranno il body kit Aersphere avranno la possibilità di incontrare il pilota di safety car di Formula 1 Bernd Maylander, e di essere portati a a fare un giro a tutta birra sulla Mercedes-AMG GT4 con egli stesso al volante della vettura. Infine questi fortunati e facoltosi clienti potranno sbizzarrirsi sui propri G63 nuovi di zecca e godersi una cena speciale con alloggio per la notte incluso. Il valore di questa esperienza vale circa 15.000 euro.

A proposito di massicci veicoli Mercedes-AMG, vogliamo mostrarvi un altro G63, che in questo caso viene direttamente da un'altra galassia, poiché è stato progettato apposta in versione Star Trooper. Infine, giusto per restare in tema, ecco a voi un'altra Classe G corazzata, prodotta da Mansory e denominata semplicemente G3 Armored.