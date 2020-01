Mercedes-AMG G63 Big One: questa 'limousine' off-road è ora in vendita

Se si punta ad avere il massimo comfort possibile su quattro ruote, si pensa sicuramente a una Limousine. E se volessimo la medesima comodità su un veicolo off road? Allora ecco che entra in scena la Mercedes-AMG G63 Big One.

Appena lo scorso anno Inkas Armored Vehicles ha presentato al mondo la sua Mercedes-AMG G63 "Limousine", un veicolo di lusso pronto sì ad azzannare ogni tipo di terreno ma anche a offrire intrattenimento di ogni tipo, con sedili in Alcantra, Apple TV 4K, Siri, integrazione con Apple HomeKit e abitacolo interamente in pelle. Per quella meraviglia era indispensabile sborsare 1,2 milioni di dollari (circa 1 milione di euro), alquanto impensabile per molti, con la Mercedes-AMG G63 Big One di cui vogliamo parlare oggi invece si va a spendere "solo" 499.800 euro (551.000 dollari).

Parliamo di una G63 custom del 2017 con appena 965 km sul quadro strumenti, allungata di 75 centimetri per far più spazio ai passeggeri posteriori - isolati da una parete rispetto all'anteriore. A bordo è ovviamente presente un sistema audio premium, mentre sotto il cofano è alloggiato un motore V8 biturbo da 565 CV e 414 kW. Di queste Mercedes-AMG G63 Big One ne sono costruite appena 10, solo questa però è in vendita, nel caso vogliate prenderla trovate il link nella fonte.