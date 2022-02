Questa Mercedes-AMG G500 4x4 intagliata nel legno è incredibile: quanti dettagli!

Il mondo dell’automotive è affascinante, ma lo diventa ancora di più quando abili artisti sfruttano il loro innato talento per dare alla luce oggetti di una bellezza rara. E rimaniamo sempre piuttosto affascinati dalle creazioni in legno, che prendono vita da un blocco di materia prima quasi per magia. Questo Mercedes Classe G ne è un esempio.

In questo caso non ci troviamo però di fronte ad una riproduzione funzionante e a dimensione di bimbo, come la Rolls-Royce Boat Tail di qualche giorno fa. Questo modellino in scala è una fedele riproduzione di una Mercedes-Benz G500 4x4 che ha delle dimensioni paragonabili ad esempio al Land Rover Defender della Lego Technic.

Ma in questo caso non si può fare affidamento su mattoncini già pronti da assemblare assieme ad un manuale di istruzioni. Questo Classe G in legno è nato dalle sapienti mani del suo creatore, nonché padrone del seguitissimo canale YouTube Woodworking Art, forte di quasi 3 milioni di iscritti pronti ad assistere alle sue prodezze.

Assistere ai passaggi che portano dal blocco iniziale al prodotto finito, assieme ai suoni dei singoli strumenti del mestiere è quasi ipnotico, ma ciò che lascia senza fiato è la quantità di dettagli che l’artista riesce a plasmare. E questa attenzione al particolare non si limita soltanto agli esterni della vettura, ma la troviamo anche negli interni, perfettamente riprodotti, con tanto di trama dei sedili, per non parlare della riproduzione del vano motore e della meccanica visibile nel sottoscocca.

Ma in questo caso le immagini parlano più di mille parole, quindi avviate il video e godetevi la nascita di questa vera e propria opera d’arte, dotata anche di alcuni effetti speciali che non vi aspettereste mai.