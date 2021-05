La Mercedes-AMG EQS sta già arrivando: un'ammiraglia da oltre 700 CV

Mercedes-Benz ha deciso di puntare tutto sull'elettrificazione della propria gamma di veicoli e, tra i modelli più interessanti e avveniristici c'è sicuramente la nuova EQS: un'ammiraglia elettrica veloce, confortevole e tecnologicamente avanzata sia in termini di motorizzazioni che per quanto concerne l'abitacolo.

Giusto per far capire di cosa stiamo parlando possiamo innanzitutto citare il futuristico MBUX Hyperscreen, la presenza di un pacco batterie capace di portare il range per singola carica a quasi 800 chilometri, nonché il sistema propulsivo a doppio motore con tanto di trazione integrale e vettorizzazione della coppia, per il quale la macchina eroga ben 523 cavalli di potenza e 854 Nm di coppia che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h da 4,3 secondi.

Evidentemente quanto esposto finora non basta affatto al brand di Stoccarda, perché pare abbia deciso di sviluppare una variante ancora più rapida dell'attuale ammiraglia a zero emissioni: la Mercedes-AMG EQS avvistata ed immortalata dai fotografi di CarScoops mentre si aggirava tra le strade tedesche (immagini in calce).

Secondo la testata sopracitata, le foto sarebbero state scattate nei pressi del Nürburgring, dove un prototipo con assetto ribassato era in fase di calibrazione accurata prima del debutto ufficiale. Da sottolineare poi è la presenza di camuffamenti sulla parte inferiore della fascia frontale, che indica l'implementazione di una griglia più aggressiva per diversificare lo stile rispetto alla EQS standard. Al retrotreno invece notiamo principalmente un piccolo spoiler a labbro anch'esso camuffato.

Per il momento le voci di corridoio attribuiscono alla Mercedes-AMG EQS una potenza superiore ai 710 cavalli, ma non sappiamo in che modo la divisione sportiva li abbia ottenuti. In attesa dell'arrivo di informazioni ufficiali nel merito della questione vogliamo rimandarvi alle prime EQS giunte sulle linee produttive: i clienti più facoltosi e rapidi nell'acquisto stanno per essere accontentati.



Nel caso in cui voleste vedere un esemplare in versione definitiva mentre è effettivamente in funzione, ecco il primo avvistamento in assoluto. Si tratta di una Mercedes-Benz EQS in prova ripresa a Santa Ana, in California.