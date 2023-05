Mercedes-AMG EQS 53 si fa cattiva con la cura Brabus: aumenta anche l'autonomia

La Mercedes-AMG EQS 53 ha mostrato i denti nella drag race organizzata da carwow, ma chissà come si sarebbe comportato l’esemplare ritoccato da Brabus. Il tuner tedesco è noto per le sue preparazioni su base Mercedes, ma sulla Brabus EQS 53 non è il motore a fare il salto di qualità, bensì l’aerodinamica, che offre diversi benefici.

Per ovvi motivi, con l’avvento dei powertrain elettrici la vita dei preparatori si è fatta più dura, ma Brabus ha trovato comunque il modo di perfezionare le auto della stella, e nel caso della EQS 53 si parla di un notevole miglioramento dell’autonomia grazie ad un’aerodinamica rivista e più efficiente del 7,2%, un dato che si traduce nel 7% di range in più procedendo a velocità comprese tra i 110 e i 140 km/h.

Per ottenere questi risultati Brabus ha adottato un nuovo splitter anteriore, deflettori in corrispondenza delle ruote anteriori e posteriori, nuovo diffusore e un piccolo spoiler sul baule. Inoltre ci sono nuovi cerchioni forgiati Brabus Monoblock M ‘Platinum Edition” da 22 pollici che calzano pneumatici Pirelli PZero e che annegano nei passaruota grazie ad un assetto ribassato che adotta sospensioni Brabus SportXtra che abbassano il corpo vettura di 15-20 millimetri.

La cura Brabus prosegue poi all’interno, con l’abitacolo che si arricchisce di rivestimenti di altissima qualità che riprendono anche la trama della fibra di carbonio presente all’esterno dell’auto, ma ovviamente, come da tradizione, i clienti potranno personalizzare la vettura secondo i propri gusti.

Come detto in apertura il motore elettrico resta quello di serie, dunque il powertrain dual-motor che offre 648 CV e 950 Nm di coppia, che diventano 761 CV e 1020 Nm se si aggiunge il pacchetto optional Dynamic Plus. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi, mentre la corsa continua fino a toccare i 250 km/h. La Brabus Mercedes-AMG EQS 53 è però ben più costosa del modello di serie: ci vogliono circa 251.600 euro per portarsi a casa un esemplare come quello delle immagini, dunque parliamo di circa 100.000 euro extra rispetto al modello stock.