Mercedes AMG E63S a 301 km/h sull'autostrada in Liguria: il video della follia

Il video di una Mercedes lanciata a folle velocità lungo l'autostrada Autofiori, in zona Sanremo, è stato pubblicato nelle scorse ore su Instagram. Si vede solamente il volante e sullo sfondo il contachilometri che raggiunge e supera i 300 chilometri: un filmato che ha fatto il giro del web.

Stando a quanto emerso, sembra che l'auto protagonista in negativo del filmato sia una Mercedes AMG E63S, bolide che Vath ha recentemente preparato, e che è in grado di raggiungere appunto velocità incredibili. Del resto si vede benissimo il quadro digitale che segna 301 km/h, mentre la stessa auto sfreccia lungo l'autostrada a sole due corsie e incurante della presenza degli altri veicoli.

I fatti risalirebbero allo scorso 24 dicembre e l'identità del conducente non è stata rilevata. Si sa solo che il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram dream_carss, dove si notano altri filmati simili, ed ora bisognerà capire se le autorità interverranno o meno cercando di risalire alle generalità dell'automobilista sconsiderato.

Nel caso in cui questi dovesse essere identificato, rischierebbe una multa salatissima, tenendo conto che il codice della strada italiano comporta una multa che va dagli 847 fino ai 3.389 euro in caso di eccesso di velocità oltre i 60 km/h rispetto al consentito (nel tratto filmato il limite era di 130 km/h).

E' inoltre prevista la sospensione diretta della patente da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 1 anno, oltre alla decurtazione di 10 punti. Tenendo conto che l'automobilista in questione stava anche filmando con il proprio smartphone, è probabile che in caso di identificazione le autorità non usino alcuna clemenza, comminando il massimo della pena. Purtroppo non è la prima volta che video simili vengono pubblicati in rete, a volte con conseguenze mortali.

In Italia, come ben si sa, vige un limite di velocità sulle autostrade, anche perchè molte di esse sono costruite in zone impervie, proprio come quella ligure protagonista del video. Diverso invece lo scenario sulle strade tedesche: in Germania si è scelto di continuare senza limiti di velocità sulle Autobahn per via della presenza delle auto elettriche.