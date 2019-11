Questa Mercedes-AMG Classe A sotto steroidi raggiunge i 280 km/h senza batter ciglio

La Classe A del video in alto ovviamente non è una Classe A tradizionale. Quando vedete coinvolto il brand AMG performance dovete aspettarvi sempre cose fuori dal comune, infatti è un reparto dai risultati estremi, che modifica e potenzia la gamma di Mercedes per rendere ai consumatori più esigenti le prestazioni più assurde.

Quella del video è una Mercedes-AMG A45 S, un portento da 416 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia, tirati fuori da nuovissimo un motore turbo da 2,0 litri e a quattro cilindri sotto l'effetto di pesanti steroidi. La vettura è in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4 secondi, e di lanciarsi oltre i 270 km/h di velocità massima. In curva non raggiunge le velocità di una supercar, ma sul dritto state sicuri schiacciando a fondo l'acceleratore crederete di essere a bordo di un jet.

Tutta la potenza di quella che per Mercedes è la quattro cilindri più potente di sempre, è scaricata al suolo da un cambio a doppia frizione e otto rapporti, che la trasmette a sua volta a tutte le ruote tramite un sistema all-wheel drive. La velocità massima è stata tra l'altro limitata elettronicamente, e non osiamo voler sapere a quanto sarebbe potuto arrivare questo "minuscolo" propulsore da 2,0 litri.

Per concludere vi rimandiamo a due notizie riguardo AMG. La prima è che la casa tedesca ha intenzione di dotare la C63 proprio di questo motore, affiancandolo ad un'unità elettrica e pensionando il 4,0 litri V8. La seconda invece riguarda le Classe C ed S, le quali in futuro saranno tutte ibride e 4x4.



Adesso però vi lasciamo al gustoso video allegato in alto: quello che può fare la piccola hatchback ha dello stupefacente.