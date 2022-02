Questa Mercedes-AMG CLA è una one-off da 300.000 dollari con stelle cadenti in abitacolo

La Mercedes-AMG CLA 45 S non costa poco, ma possiamo inserirla in quella cerchia di auto che quasi tutti potrebbero permettersi un giorno, ma non l’esemplare che vedete in questo filmato. Si tratta infatti di una CLA 45 S unica, realizzata da CarCraft con una cura a base di fibra di carbonio e rivestimenti di classe che fanno lievitare il prezzo.

Come scritto nel titolo, questo esemplare costa più di 300.000 dollari, l’equivalete di circa 265.000 euro, una cifra da capogiro che inizialmente potrebbe sembrare persino esagerata. Infatti a prima vista l’auto non sembra così diversa da un modello standard (guardate le Mercedes-AMG A45 e CLA 45 in azione in pista), se non fosse per la vistosa livrea astratta in tinta rosso-nera.

Le differenze sono in alcuni dettagli e soprattutto nell’abitacolo, ma di questo ne parliamo tra un attimo. A livello estetico il look rimane fedele al modello originale, ma tutto i componenti sportivi AMG sono riprodotti in fibra di carbonio, come le prese d’aria frontali, le minigonne e il diffusore posteriore, da cui fuoriescono i tubi di scarico dell’impianto Akrapovic (a proposito, sentite come canta questa Toyota GR Yaris con scarico Akrapovic dedicato).

Ma è dentro l’abitacolo che avviene la magia. Bisogna ammettere che un allestimento degli interni del genere potrebbe non piacere a tutti, ma è innegabile che il colpo d’occhio è di altissimo livello. Per gli interni CarCraft non ha badato a spese, e adesso la Mercedes sfoggia fibra di carbonio, Alcantara pelle Nappa in ogni dove. Pensate che il morbido Alcantara riveste addirittura tutti i pulsanti e gli switch della console centrale.

La ciliegina sulla torta è rappresentata dal cielo dell’abitacolo rivestito da un’infinità di LED che ricordano un cielo stellato, dove infatti si intravedono delle stelle cadenti di tanto in tanto. Tutti questi punti luce e le altre illuminazioni che adornano gli interni sono ovviamente regolabili su diverse gradazioni.