Mercedes-AMG ha appena pubblicato un teaser su una nuova GT elettrificata

Mercedes-AMG ha appena pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube un breve video all'interno del quale viene mostrata una nuova, ed elettrificata, GT sportiva a quattro porte.

Il misterioso modello fa in realtà una brevissima comparsa, proprio nel momento in cui appare a schermo la seguente frase:"Together we define the future of performance." Peccato che queste siano le uniche informazioni che la casa tedesca abbia condiviso, ma dai pochi frame a disposizione è possibile notare qualche dettaglio. Ad esempio il posteriore è parzialmente camuffato, ma si notano chiaramente i quattro scarichi a coppie di due, a ritrarre quelli utilizzati per la GT 63 S. Tra l'altro mentre la vettura accelera non emette quasi nessun rumore, a suggerire la natura elettrica della nuova GT.

Per i colleghi di Motor1 si tratterebbe della GT 73. Ad ora non abbiamo conferme, ma il CEO di AMG Tobias Moers aveva precedentemente annunciato un modello ad alte prestazioni, la quale anteprima era rappresentata da un concept di Gran Turismo, e che potrebbe arrivare alla fase produttiva.

Quest'ultimo debuttò al Salone di Ginevra del 2017 e aveva a disposizione un motore V8 bi-turbo da 4,0 litri montato in posizione posteriore. La sua potenza era di 805 cavalli, i quali permettevano un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Infine presentava un selettore di tre modalità, tra le quali l'opzione di movimento a sola elettricità, quella per sfruttare la benzina ed infine una ibrida.

Al momento questo è quanto, ma il brand tedesco ha recentemente annunciato la nuova GLA, che giungerà sul mercato con funzione Car Wash. Infine, per tornare in tema di AMG elettriche, Lewis Hamilton in persona ha provato la Mercedes-AMG One, e non senza far trapelare apprezzamenti:"è un proiettile."